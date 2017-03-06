کشف۵ هزار عددموادمحترقه/اعضای باندحفاری غیرمجاز در شفت دستگیرشدند

سرهنگ علی صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر حفاری غیرمجاز در یکی از روستاهای شهرستان شفت، اظهار کرد: بررسی این موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی با اشاره به تحقیقات انجام شده در این خصوص، افزود: با بررسی های انجام شده مشخص شد که پنج تن در این زمینه فعالیت می کنند که مأموران انتظامی با شناسایی محل حفاری به محل اعزام شدند.

فرمانده نیروی انتظامی شفت با بیان اینکه متهمان پس از اطلاع از حضور مأموران قصد فرار داشتند که با هوشیاری پلیس دستگیر شدند، گفت: در بازرسی از این متهمان یک دستگاه فلزیاب و لوازم حفاری کشف و ضبط شد.

وی همچنین به کشف بیش از پنج هزار و ۱۳۸ عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان اشاره کرد و گفت: بعداز بررسی های انجام شده توسط مأموران این فرماندهی مشخص شد که دو مرد ۲۶ و ۳۳ اهل و ساکن شفت اقدام به توزیع و فروش این مواد می کنند.

سرهنگ صداقت با اشاره به اینکه ارزش ریالی مواد کشف شده هشت میلیون ریال است، تصریح کرد: متمهان بعداز تشکیل پرونده برای طی کردن مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.