افزایش ۱۷درصدی بارندگی در مرکزی/ شازند بیشترین و ساوه کمترین بارش

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذوالفقاری روز دوشنبه در کارگروه فرعی رخدادهای آب و هوایی و جوّی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: محاسبه بارش های هر سال از ابتدای سال زراعی یعنی مهرماه در نظر گرفته می شود که امسال تاکنون با افزایش ۱۷.۴ درصدی بارش در استان مرکزی نسبت به سال زراعی۹۴ روبرو هستیم.

وی افزود: امسال شاهد بارش های خوبی در سطح استان بودیم به طوری که هم اکنون استان مرکزی از نظر میزان بارش های سال زراعی جاری، جزو هفت استانی است که بارندگی بیش از میانگین و میزان پیش بینی شده داشته است.

ذوالفقاری بیان کرد: این در حالی است که حتی برخی از استان های پربارش کشور طی این مدت، به میزان کمتر از حد پیش بینی شده و میانگین نسبت به سال های گذشته بارش داشته اند اما امسال خوشبختانه وضعیت استان مرکزی از نظر بارش نسبتا مطلوب است.

مدیرکل هواشناسی استان مرکزی خاطرنشان ساخت: از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون به طور میانگین حدود ۱۸۵ میلیمتر بارندگی در استان مرکزی به ثبت رسیده و پیش بینی می شود در اسفندماه جاری و فروردین و اردیبهشت ۹۶ نیز حداقل ۸۰ میلیمتر بارندگی داشته باشد.

وی تصریح کرد: بیشترین میزان بارندگی از ابتدای مهرماه سال جاری در شهرستان شازند به ثبت رسیده که ۳۲۶ میلیمتر بوده و کمترین بارش نیز مربوط به شهرستان ساوه با ۱۳۸ میلیمتر بارندگی است و همچنین شهرستان شازند در بهمن ماه سال جاری ۱۴ روز بارانی داشته که بیشترین میزان روزهای بارانی طی یک ماه، در میان شهرستان های استان در سال زراعی جاری است.