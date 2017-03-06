خبری از مدیران دستگیر شده شهرداری اهواز ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی عصر امروز با حضور در جلسه علنی شورای شهر اهواز در خصوص دستگیری برخی مدیران شهرداری اهواز در روزهای اخیر اظهار کرد: پرونده در مراحل تحقیقاتی است و متهمان دستگیر شدند و تا نتیجه تحقیقات هیچ مقامی نمی تواند اظهار نظر داشته باشد. در صلاحیت شهردار هم نیست در این رابطه و در این زمان صحبت کنند.

وی افزود: شورای شهر دوره چهارم و شهرداری فعلی اهواز، کارنامه قابل قبول و قابل دفاعی دارند. مردم روی پل شهید دقایقی ساعت ها انتظار می کشیدند که از آن عبور کنند ولی امروز به یک اتوبان تبدیل شده است. ساخت پارک های بسیار بزرگ در سطح شهر، تقاطع های غیرهمسطح و زمین های ورزشی از دستاوردهای شهرداری در این مدت است.

شهردار اهواز عنوان کرد: این اتفاق که افتاد و چهار نفر از مدیران شهرداری دستگیر شدند تنها در خوزستان نبوده و در سایر نقاط کشور هم مشاهده شده است. ۱۴ سازمان، هشت منطقه و بیش از ۱۰ هزار نیرو داریم و دستگیری چهار نفر اصلا اتفاق نادری نیست. البته باید تلاش شود تا چنین وقایعی را شاهد نباشیم.

موسوی بیان کرد: چک های تقسیطی در این دوره همه در سیستم وارد و به روز می شوند در حالی که در گذشته این کار صورت نمی گرفت. همچنین در حوزه املاک تغییر کاربری های فضای سبز را لغو کردم.

شهردار اهواز با تقدیر از اعضای شورای شهر اظهار کرد: تلاش کردم با تمامی اعضای شورای شهر صادقانه و به دور از هر تفاوت قائل شدنی برخورد کنم. در این چهار سال با شدیدترین مشکلات اقتصادی باید کارهای عمرانی را انجام می دادیم. اهواز از کارهای بزرگ و ماندگار جا مانده بود. مناطق محروم ول مانده بوده و این شورای شهر و شهرداری بود که دوباره به مناطق محروم و حاشیه رسیدگی کرد. یکی از مشکلات ما نبود سرمایه گذاری در شهر است که باید بر حل آن فضای اعتماد را در شهر فراهم کنیم.

موسوی با اشاره به اینکه اعتماد این مردم سرمایه عمومی است، گفت: از وضعیت چهار نفر دستگیر شده هیچ اطلاعی ندارم. نه تنها من بلکه مدیرکل حراست استان هم اطلاعی ندارد. باید تلاش کنیم تا فضای امید و نشاط در شهر ایجاد شود و اعتماد عمومی سرمایه بزرگی برای شهر است که نباید آن را از دست بدهیم.

وی اظهار کرد: اولین شهرداری بودم که روی چارت سازمانی کار کردم تا نظارت شورا خیلی محکم تر انجام شود. سازمان های شهرداری دیگر اختیار برگزاری مناقصات را ندارند و حتما باید به تصویب شورای شهر برسد.

موسوی بیان کرد: در سایر استان ها، شورای سازمان ها به جای شهردار و شهرداری تصمیم می گیرند ولی من ساختار سازمان ها را اصلاح و به امضای وزارت کشور رساندم.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر از سوی سربازان گمنام امام زمان و با همکاری دستگاه قضا برخی مدیران شهرداری اهواز دستگیر شدند.