به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالحی شامگاه دوشنبه پس از پیروزی تیم شهرداری کاشان مقابل تیم شهرداری گرگان در هفته چهارم مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بازی بسیار سختی بود زیرا تیم شهرداری گرگان در دفاع عملکرد خوبی داشت و پرتاب سه امتیازی ما در دقایق پایانی با خوش شانسی به گل تبدیل شد تا پیروز این دیدار شویم.

وی افزود: بازی مقابل تماشاگران گرگانی همواره سخت بوده، زیرا همین ۵۰۰ هوادار تیم شهرداری گرگان معادل پنج هزار هوادار هستند و فشار زیادی به تیم مقابل وارد می‌کنند.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری کاشان در خصوص وضعیت این تیم در لیگ برتر گفت: نشان دادیم که حریف بسیار خطرناکی برای تمامی تیم‌ها هستیم، امروز هم تیم شهرداری گرگان را بدون بازیکن خارجی شکست دادیم و در این فصل فقط مقابل پتروشیمی بندرامام به پیروزی نرسیده‌ایم.

صالحی تصریح کرد: اگر تیم ما زودتر جمع و جور می‌شد به طور قطع نتایج بهتری کسب می‌کردیم و امیدوارم شهرداری کاشان مانند شروع فصل حمایت کند تا شانس بیشتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: هدف‌مان در ابتدای فصل قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر بود و امروز با افتخار می‌گوییم که با بضاعت کم به هدف خود رسیده‌ایم.

تخریب ایزدپناه دردی از بسکتبال گرگان دوا نمی‌کند

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری کاشان در خصوص شعارهای تماشاگران تیم شهرداری گرگان علیه سرمربی تیم خود، خاطرنشان کرد: آقای ایزدپناه پیشکسوت و سرمربی ملی است که ابزار لازم را در تیم شهرداری گرگان در اختیار ندارد و باید بدانیم که با تخریب این شخصیت‌ها چیزی درست نخواهد شد.

صالحی افزود: مسئولان شهر و پیشکسوتان بسکتبال گرگان باید از این تیم حمایت کنند و سرمایه گذاری بیشتری انجام شود تا هواداران خود را از دست ندهند.

وی ادامه داد: وقتی سرمایه گذاری ضعیفی روی تیم ریشه داری مانند شهرداری گرگان انجام نشود و نتایج ضعیفی به دست آید، به طور قطع هواداران کمتری برای تشویق تیم شهرشان به سال خواهند آمد.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری کاشان در پاسخ به این سوال که آیا با شیوه برگزاری لیگ برتر بسکتبال موافق هستید یا خیر، گفت: لیگ برتر بسکتبال در کشور ما هر سال با یک شیوه برگزار می‌شود، البته این مشکل از فدراسیون نیست زیرا وضعیت حضور بسیاری از تیم‌ها در هر فصل مشخص نیست.

صالحی تصریح کرد: طی این سال‌ها باشگاه‌های زیادی آمدند و رفتند و نبود ثبات برای برگزاری مسابقات مشکل ایجاد می کند.

وی یادآور شد: صدا و سیما هم برای پخش مسابقات هزینه دریافت می‌کند و تا زمانی که مشکل حق پخش تلویزیونی حل نشود، شاهد ثبات در تیمداری نخواهیم بود.

لازم به ذکر است؛ از هفته چهارم مرحله دوم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، عصر دوشنبه تیم‌های شهرداری گرگان و شهرداری کاشان در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۵۵ بر ۵۱ نماینده کاشان به پایان رسید.