به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صابری به مقایسه آماری میزان بارندگیهای سال زراعی ۹۵-۹۶ با مدت زمان مشابه سال قبل پرداخت و اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارشها، میزان بارندگیها تا ۱۵ اسفند ۹۶ در استان آذربایجان غربی به میزان ۱۵۳.۲ میلی متر نسبت به سال زراعی گذشته ۳۸ درصد کاهش را نشان میدهد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: این میزان بارندگی در استان نسبت به وضعیت نرمال ۲۱ درصد کاهش را نشان میدهد.
وی بیان کرد: بارندگیهای کل حوضه نیز ۱۱۵.۵ میلی متر گزارش شده است که نسبت به بارندگیهای سال زراعی قبل ۲۷ درصد کاهش داشته است.
صابری افزود: میزان بارندگیهای رخ داده در شهرستان ارومیه ۱۲۹.۸ میلی متر است که در مقایسه با بارندگیها در مدت زمان مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش یافته است.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بیشترین بارندگی در آذربایجان غربی مربوط به شهرستان سردشت برابر با ۳۳۷.۹ میلی متر است که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۴۹ درصد کاهش داشته است.
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