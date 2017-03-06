حکم فرماندار آمل صادر شد/ تغییر ۲۴ ساعته فرماندار

عزت الله یوسفیان دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر از تایید حکم جعفر رسولی به عنوان معاون استاندار و فرماندار ویژه آمل خبر داد و گفت: این حکم از سوی وزارت کشور صادر شد و چند روز آینده مراسم معارفه فرماندار جدید برگزار می شود.

به گزارش مهر، پیش از ظهر یکشنبه با حضور استاندار مازندران لطف الله آجودانی به عنوان سرپرست فرمانداری آمل معرفی شد که این مراسم با انتقاد جمعی از هیئت رزمندگان و امامان جمعه آمل مواجه شد.

همچنین در روز جاری، جمعی از اعضای هیئت رزمندگان آمل با حضور در فرمانداری آمل نسبت به انتصاب آجودانی به عنوان سرپرست فرمانداری اعتراض کردند.

با گذشت کمتر از ۲۴ ساعت، نماینده مردم آمل در مجلس از تایید حکم فرمانداری برای جعفر رسولی خبر می دهد. این درحالی است که تلاش خبرنگار مهر برای کسب نظرات مسئولان استانداری مازندران در این زمینه بی نتیجه مانده است.

در عین حال، احمد مظفری، مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران در پیگیری خبرنگار مهر از صدور حکم فرمانداری آمل برای جعفر رسولی اظهار بی اطلاعی کرد.

علاوه بر این برخی شبکه های مجازی از استعفای لطف الله آجودانی که دیروز به عنوان سرپرست فرمانداری آمل منصوب شده بود، خبر دادند که هنوز این خبر از سوی مراجع رسمی تایید نشده است.