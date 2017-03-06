به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مجتبی بیاتی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران در کرمانشاه در خصوص پروازهای ۱۱ ماهه سال ۹۵ اظهار داشت: با پیگیری های مدون و مستمری که صورت پذیرفته در ۱۱ ماهه امسال ۴۷۱۶ پرواز داخلی و خارجی در فرودگاه کرمانشاه انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۲۴ درصدی پروازها در فرودگاه کرمانشاه بوده ایم.

مدیر کل فرودگاه کرمانشاه افزود: ۴۹۴ و ۵۷۰مسافر داخلی و خارجی در فرودگاه کرمانشاه جابجا شده اند که نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۲۵ درصدی اعزام و پذیرش مسافر بوده ایم.

بیاتی میزان بار جابجا شده توسط مسافرین را را در طول این مدت ۳۱۰۶ تن اعلام کرد و گفت: در این بخش نیز شاهد رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم. شایان ذکر است هم اکنون از فرودگاه کرمانشاه ۱۲۰ پرواز برنامه های هفتگی به ۷ مقصد داخلی صورت می پذیرد.

وی در خصوص پروژه های قابل افتتاح فرودگاه کرمانشاه گفت: پروژه احداث ساختمان اداری (۱۲۰۰ متر مربع ) و توسعه ساختمان ایمنی زمینی (۵۶۰ متر مربع توسعه ) دو پروژه با اعتبار ۴۰میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، نصب دو دستگاه موتور ژنراتور ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، راه اندازی اتاق نظارت تصویری و دوربین های مداربسته ۹۳۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را داریم.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه پیرامون پروژه‌های در دست اقدام گفت: در این مورد پروژه بهسازی عوامل پروازی و توسعه اپرون فرودگاه کرمانشاه به مساحت ۳۲۰ هزار متر مربع را داریم.

مهندس بیاتی با اشاره به اقدامات تبیین و انجام شده نوروز ۹۶ فرودگاه کرمانشاه گفت: برقراری پرواز فوق العاده نوروزی به مقصد شارجه، نصب بنر قیمت های مصوب تاکسیرانی در راستای تکریم مسافرین، بازدید و کنترل دستگاهها و سیستم های مختلف ارتباطی وناوبری فرودگاه، پیگیری های لازم به منظور شارژ خود پرداز های مستقر در ترمینال داخلی و افزایش ۲ دستگاه خود پرداز، آراستگی مضاعف نمازخانه ها و آمادگی برای پذیرش نمازگزاران در تمام ساعات شبانه روز، هماهنگی های لازم با پایگاه فوریتهای پزشکی و اورژانس مستقر در فرودگاه، گلکاری و رنگ آمیزی جداول محوطه فرودگاه دریافت نظراتت، پیشنهادات و انتقادات مسافرین نوروزی ازطریق پورتال فرودگاه و نیز توزیع فرم های نظر سنجی را در برنامه داریم.

وی نصب ۱۲ عدد پرچم عظیم میدانی ایران اسلامی، چاپ بنرهای خوش آمد گویی به مسافرین نوروزی، استقرارسفره هفت سین نوروزی در قسمت های مختلف فرودگاه، حضور و تعیین کشیک جانشین مدیریت فرودگاه به منظور انجام هماهنگی های لازم و تعیین کشیک ویژه ایام نوروز برای واحد های مختلف فرودگاه را از دیگر اقدامات عنوان کرد و گفت: نصب تابلو حقوق مسافر در پروازهای داخلی در ترمینال پروازهای داخلی، هماهنگی های لازم با پلیس فرودگاه بانک تاکسیرانی و سایر واحد های مستقر در فرودگاه به منظور خدمات رسانی هرچه بهتر به مسافرین نوروزی، معرفی دو نفر از کارکنان به عنوان مسئولین نظارت برقیمت هاو نیز ثبت آمار از دیگر برنامهها است.