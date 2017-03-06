بیش از ۶۰ اکیپ بهداشتی ناظر بر سلامت محصولات غذایی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خدیوی عصر دوشنبه، در مراسم اجرای مانور طرح بسیج سلامت نوروزی در اصفهان اظهار داشت: به منظور ارائه محصولات و مواد غذایی با کیفیت به مردم، ۶۲ اکیپ در سطح استان را ناظر بر روی سلامتی محصولات غذایی قرار دادیم.
وی بیان داشت: علاوه بر نظارت اکیپهای بازرسی آگاهی، دقت شهروندان در تأمین سلامت خود نیز بسیار مهم است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مواد غذایی رنگ شده اشاره کرد و افزود: شهروندان باید بدانند که آجیلهای رنگ شده همان آجیلهای کپک زدهای است که با رنگ تازه به فروش میرسند.
خدیوی با اشاره به اینکه هر غذای سنتی مانند شیر، ماست، پنیر و عسل مورد اطمینان نیست، تصریح کرد: بهورزان و کارشناسان بازرس در مناطق روستایی جهت نظارت بر محصولات غذایی روستائیان حضور مییابند.
وی ادامه داد: تا کنون ۳۰ کانون آنفلوانزای مرغداری در سطح استان اصفهان کشف شده که سازمان نظام پزشکی اقدام به معدوم کردن طیور و تخم مرغهای این مرغداریها کرده است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه هیچ گونه آنفلوانزای حاد پرندگان در استان حتی به صورت مشکوک گزارش نشده است، گفت: نگهداری پرندههای زینتی در منزل خطرناک است و باید از این کار خودداری شود.
خدیوی با بیان اینکه آرایشگاه های زنانه بدون هویت و تابلو از نقاط حساس در حوزه بهداشت محسوب میشوند، تاکید کرد: آرایشگاههای زنانه باید کارت بهداشت داشته باشند زیرا مواد آرایشی غیربهداشتی از برخی از این آرایشگاهها کشف شده است.
وی ادامه داد: ۵۳۲ هزار قلیان از چایخانههای استان جمع آوری و ۳۵۰ قلیان معدوم شده است.
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