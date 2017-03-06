وزرای انرژی روسیه و عربستان با یکدیگر دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر نواک» وزیر انرژی روسیه در حاشیه اجلاس سالانه انرژی (CERAWeek) که توسط شرکت آمریکایی «آی اچ اس» برگزا می شود، با همتای سعودی خود، «خالد الفالح» دیدار کند.

نمایندگان وزارت انرژی روسیه با اعلام این خبر گفتند: «نواک» با «الفالح» دیدار خواهد کرد. (آنها) بر سر همکاری میان دو کشور با یکدیگر گفتگو خواهند کرد.

گفتنی است کنفرانس سالانه انرژی شرکت آمریکایی «آی اچ اس» از روز ۶ لغایت ۱۰ مارس در شهر هوستون آمریکا برگزار می شود.

وزیر انرژی روسیه پیشتر اعلام کرده بود که قرار است چند دیدار دوجانبه با کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز داشته باشد.