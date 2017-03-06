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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۱۳

رقابت های قهرمانی فوتسال نونهالان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

رقابت های قهرمانی فوتسال نونهالان چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- مسابقات فوتسال نونهالان قهرمانی استان چهارمحال و بختیاری با قهرمانی تیم شهرداری هفشجان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، مسابقات فوتسال نونهالان قهرمانی استان با قهرمانی تیم شهرداری هفشجان به پایان رسید.

مسابقات قهرمانی فوتسال نونهالان استان چهارمحال و بختیاری در حالی به کار خود پایان داد که هشت تیم حاضر در این رقابت ها در دو گروه به صورت دوره ای با هم به رقابت پرداختند.

تیم شهرداری هفشجان توانست پس از نتیجه بدون گل در وقت های قانونی با نتیجه سه بر دو در ضربات پنالتی استقلال نوین شهرکرد را شکست داده و قهرمان این دوره از رقابت ها شود.

در دیدار رده بندی این دوره از رقابت ها تیم ستارگان زاگرس شهرکرد موفق شد با نتیجه چهار بر دو تیم جهانبین هفشجان را از پیش رو برداشته و به مقام سوم مسابقات دست پیدا کند.

کد مطلب 3925347

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