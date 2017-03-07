آزاد سازی تدمر و استراتژی مه آلود ترامپ/ بشار اسد برنده مناطق امن

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: آغاز ماه مارس برای ارتش سوریه و همپیمانان آنها با پیروزی مهم در شهر باستانی تدمر همراه بود. داعشی ها در شب اول و دوم ماه مارس از این شهر فرار کردند و یگانهای توپخانه داعشی ها را زیر آتش گرفتند. نیروهای سوری که از سوی متخصصان روس آموزش دیده اند؛ در حال خنثی کردن مین ها و تله های کار گذاشته شده از سوی داعش در تدمر هستند.

بازپس گیری تدمر را باید اوج هماهنگی ارتش سوریه و همپیمانان آن دانست بازپس گیری تدمر را باید اوج هماهنگی ارتش سوریه و همپیمانان آن دانست که در کوتاه ترین زمان ممکن این شهر را از داعش پس گرفتند. ارتش سوریه اینبار به بازپس گیری تدمر اکتفا نکردند و در حال گسترش پیشروی های خود هستند و بر مناطق اطراف آن مسلط شده اند.

با این پیروزی ارتش سوریه به دنبال توسعه عملیات در شرق این کشور است و اگر تدارکات و لجستیک لازم فراهم شود، ارتش سوریه و همپیمانان مایل هستند که روی نوار پیروزی حرکت کنند.

پر واضح است که ارتش سوریه در تدمر و خطوط دفاعی نزدیک به شهر متوقف نشده اند و به سوی گسترده کردن امنیت در محورهای مختلف اطراف شهر حرکت خواهند کرد تا مانع از بازگشت دوباره داعش به شهر شوند.

عملیات نظامی بزرگ و حجم آتش بالای توپخانه ای و هوایی نشان دهنده عزم قوی برای بازگشت ارتش سوریه به شرق این کشور به ویژه در دیرالزور و البادیه الشام است زیرا در این مناطق منابع نفتی وجود دارد که دمشق بیش از هر زمانی دیگری با توجه به بحران سوخت و برق به آن نیاز دارد.

هر چند که به اعتقاد برخی تحلیلگران حرکت به سوی شرق سوریه و نزدیکی مرزهای غربی عراق نیازمند تدارکات گسترده ای است و ارتش سوریه برای تسلط بر مساحت زیاد نیاز به نیروها و آمادگی های لازم دارد.

یکی از مناطقی که داعشی ها در صحرای سوریه به آن فرار کرده اند منطقه السخنه است که به طور حتم مقصد بعدی ارتش سوریه خواهد بود. این منطقه شریان مهم داعش در قلب البادیه الشام است. اگر داعش در السخنه درهم شکسته شود گزینه های بعدی الرقه و دیرالزور است. البته همانطور که گفته شد این به شرایط میدانی مربوط می شود.

داعش در حال ترمیم اوضاع خود پس از شکست در تدمر است و نباید به وی مجال داده شود و در السخنه و البادیه باید ضربات مهلک به آن وارد شود داعش در حال ترمیم اوضاع خود پس از شکست در تدمر است و نباید به وی مجال داده شود و در السخنه و البادیه باید ضربات مهلک به آن وارد شود. داعش به دنبال حفظ خطوط امداد رسانی خود میان حومه حماه-حلب-دیرالزور و الرقه از طریق السخنه است.

ارتش سوریه پس از فتح تدمر با روحیه بالا به پیشروی ادامه می دهد هر چند که هنوز زود است که درباره شکستن محاصره دیرالزور سخن گفته شود اما هر حرکت ارتش سوریه به سوی این شهر محاصره شده، بارقه های امید را برای نظامیان و غیرنظامیان محاصره شده در شهر دیرالزور زنده می کند و آنها امیدوارند که روند پیروزی ها به تدمر خلاصه نشود و به سوی دیرالزور برسد.

اما فارغ از شرایط میدانی و پیشروی های ارتش سوریه، نتایج مثبت بازپس گیری تدمر در عرصه چانه زنی های سیاسی در نشست های ویژه حل و فصل بحران سوریه است. زمانی که ترکیه شهر الباب را به کمک نیروهای موسوم به ارتش آزاد سوریه به کنترل خود درآورد تلاش کرد که از این دستاورد خود استفاده کند که تلاش آن با شکست روبرو شد.

این درست در شرایطی بود که ترامپ در آمریکا زمام امور را دست گرفته بود و مقامات ترکیه که لحظه ای مواضع خود را تغییر می دهند، هنگامی که ترامپ بحث مناطق امن در سوریه را مطرح کرد و زمانی که بر شهر الباب مسلط شدند از حرکت به سوی منبج و الرقه و پیشروی در عمق سوریه خبر دادند و خود را فاتح اوضاع می دیدند که با شرایطی که در تدمر رقم خود بار دیگر شرایط متفاوت شده است. از سویی نیروهای ارتش سوریه به منبج وارد شدند و از سوی دیگر با پیشروی های نیروهای مسلح سوریه در جنوب الباب عملا شرایط برای اقدامات بیشتر ترکیه محدود شد.

معمولا اوضاع سیاسی متاثر از شرایط میدانی در سوریه است و از این رو است که ارتش سوریه باید با قدرت تمام به پیشروهای خود ادامه دهد تا دمشق برگه های برنده فراوانی در مذاکرات داشته باشد.

ارتش سوریه دست به طرح ها و تاکتیک های هوشمندانه و زیرکانه زد و همه دستاورهایی که ترکیه پس از اشغال الباب به آن دلخوش کرده بود را نقش برآب کرد. دمشق اجازه نداد که آنکارا از الباب به عنوان سکویی برای رسیدن به دستاوردهای بعدی بهره ببرد. این شهر هم اکنون از غرب و جنوب و شرق احاطه شده است و از نظر راهبردی و نظامی دیگر ارزشی ندارد و رویای ترکیه برای حرکت به سوی الرقه بر باد رفته است.

تدمر به مثابه راس مثلث استراتژیک تدمر، الرقه، دیرالزور است و از اهمیت راهبردی برخوردار است. در واقع دستاوردهای ارتش سوریه در حومه حمص و دمشق و حلب نشان دهنده اقتدار میدانی آن بود و اینکه مجالی به دشمن برای بهره برداری نمی دهد.

اگر موفقیت های ارتش سوریه در جنوب این کشور را نیز به آن بیافزاییم آنگاه بهتر متوجه شرایط می شویم. همه این شرایط به مثابه برگه برنده هایی است که در اختیار تیم گفتگو کننده دمشق قرار دارد.

از سویی نباید فراموش کرد که آزاد سازی تدمر به مثابه ضربه ای سخت به داعش است. این شهر دروازه بادیه الشام به سوی اراضی عراق و حلقه اتصال مناطق تحت اشغال تکفیری ها در عراق و سوریه است.

داعش قصد داشت که با حفظ تدمر از مناطق تحت اشغال خود در حومه حمص و دیرالزور حفاظت کند و مراکز مهم مواصلاتی را در اختیار داشته باشد. تدمر به مثابه سکویی برای یورش های داعش در مناطق مرکزی سوریه و مناطق دیگر تا مرزهای ارددن در جنوب و عراق در شرق محسوب می شد.

با خارج کردن تدمر از دست داعش، شرایط برای پیشروی ارتش سوریه به الرقه و دیرالزور فراهم شده و محورهای جنگ ضد تکفیری ها از سوی نیروهای مسلح سوریه به سمت شمال ادامه خواهد یافت.

اما نکته قابل تامل در موضع گیری ترامپ درباره اوضاع سوریه است که تحرکات وی تاکنون در سوریه مه آلود بوده است و شاید آزاد سازی تدمر به نوعی شوکی برای وی باشد تا از استراتژی مبهم و مه آلود دست بردارد. ترامپ در حالی از مناطق امن در سوریه دم زده است که این بشار اسد بوده که پس از حلب، تدمر را نیز به مناطق امن در سوریه مبدل کرده است ترامپ در حالی از مناطق امن در سوریه دم زده است که این بشار اسد بوده که پس از حلب، تدمر را نیز به مناطق امن در سوریه مبدل کرده است و تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا امنیت را به این کشور بازگرداند.

به هر حال پر واضح است که بازپس گیری تدمر نشان داد که ارتش سوریه با قدرت به پیشروی های خود برای کنترل بر تمامی مناطق سوریه ادامه می دهد و اینکه به همه بحث و جدل ها درباره اینکه الرقه به دست نیروهای موسوم به سپر فرات آزاد شود یا سوری دموکراتیک پایان داده شد زیرا این ارتش سوریه است که شهرها را یکی پس از دیگری به آغوش کشور باز می گرداند.

دمشق و همپیمانان به خوبی اوضاع را اداره می کنند و روزهای آتی ارتش سوریه و همپیمانانش تغییرات بیشتری در نقشه های جنگ در سوریه ایجاد خواهند کرد. ارتش سوریه هم اکنون روی نوار پیروزی حرکت می کند و ابتکار عمل را در دست گرفته و به دنبال بازپس گیری همه مناطق در جغرافیای این کشور است.