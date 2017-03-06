به گزارش خبرنگار مهر، سیوانکا داناپالا بعد از ظهر دوشنبه در اختتامیه چهارمین جشنواره ملی افغانستان شناسی در یزد اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران برای آموزش و فرهنگسازی اتباع خارجی اهمیت بسیاری قائل میشود.
وی ادامه داد: اقدامات فرهنگی انجام شده توسط جمهوری اسلامی ایران برای اتباع و مهاجران خارجی به ویژه افغانستانیها بیشتر از موارد رفاهی است.
داناپالا با اشاره به خدماتی که جمهوری اسلامی ایران به اتباع خارجی به ویژه اتباع افغانستانی ارائه داده است، اظهار داشت: خدمات آموزشی و درمانی از مهمترین و شاخصترین اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای پناهندگان و مهاجران است.
نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد عنوان کرد: در حال حاضر دانشآموزان از پرداخت شهریه مدارس معاف شدهاند که این اقدام برای مهاجران بسیار حائز اهمیت و ارزشمند است.
داناپالا در مورد بیمه مهاجران نیز بیان کرد: از چندی پیش مهاجران افغانستانی به خدمات بیمهای دسترسی پیدا کردهاند و بزودی مرحله سوم خدمات پوشش بیمهای به آنها نیز آغاز میشود.
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