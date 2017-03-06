داستان نمایش «بختور» بر اساس یک افسانه تنظیم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب صدیق جمالی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در این نمایش بیش از ۱۵۰ هنرمند شامل بازیگر، موزیسین، عوامل پشت صحنه و ... مشارکت دارند، اظهار داشت: هدف از همکاری هنرمندان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، نزدیکی اشتراکات فرهنگی دو ملت بوده است.

وی ضمن تجلیل از حمایت های تمام ارکان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به ویژه شخص مدیرکل و قائم مقام وی در تولید این نمایش مشترک افزود: همکاری و حمایت مسئولان فرهنگی یاد شده در اراده و عزم هنرمندان دو کشور برای تحقق همکاری مشترک تولید نمایش "بختور" غیرقابل انکار بوده است.

یادآور می شود، علاقمندان به دیدن نمایش بختور می توانند با مراجعه به سایت ebilit.com نسبت به خرید اینترنتی نمایش مذکور اقدام نمایند.

گفتنی است نمایش مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با حضور هنرمندان دو کشور در ایام عید در سالن اصلی تئاتر موزیکال دولتی باکو روی صحنه می رود.

به دنبال حضور نمایندگان تئاتر موزیکال دولتی باکو در جشنواره فجر استانی آذربایجان شرقی و توافقات حاصل شده بین گروه هنری بابک از آذربایجان شرقی و طرف آذری، نمایش مشترکی با حضور هنرمندان دوطرف تولید و در ایام نوروز به اجرا در خواهد شد.

این نمایش با عنوان "بختور" به نویسندگی بابک نهرین و کارگردانی یعقوب صدیق جمالی و حضور بازیگران بنام جمهوری آذربایجان در مراحل نهایی تمرینات خود قرار دارد.