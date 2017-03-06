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۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۲۳:۳۳

«موگرینی» از برگزاری کنفرانسی پیرامون سوریه در بروکسل خبر داد

«موگرینی» از برگزاری کنفرانسی پیرامون سوریه در بروکسل خبر داد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری کنفرانسی بین المللی پیرامون سوریه که فروردین ماه آینده در بروکسل برگزار خواهد شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری کنفرانس بین المللی قریب الوقوع پیرامون سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، این کنفرانس پنجم ماه آوریل آینده (۱۶ فروردین) در بروکسل برگزار خواهد شد و سازمان ملل متحد نیز در آن شرکت می کند.

در همین راستا، موگرینی در نشستی خبری در بروکسل گفت که این کنفرانس پیشبرد مذاکرات سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد را خواستار شده و شرایط منطقه ای را که می توان در چارچوب آن نسبت به ارائه کمک ها پس از پایان نزاع اقدام نمود بررسی خواهد کرد.

کد مطلب 3925413

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