به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در نشست هم‌اندیشی توسعه شهر آبدان با بیان اینکه برای توسعه زیرساخت‌ها در شهرها و روستاهای استان بوشهر ۱۵ نوع پروژه طراحی شد اظهار داشت: ساخت زمین مینی فوتبال، زمین والیبال، بوستان‌های شهری و روستایی، سلامت دهان و دندان، آبرسانی به عشایر و دیگر برنامه‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر اجراء شد.

وی با اشاره به نشست‌های هم‌اندیشی در نقاط مختلف استان بوشهر بیان کرد: نشست‌های هم‌اندیشی در شهرستان‌ها، شهرها، روستاها، بخش‌ها و بررسی مشکلات خاص در نقاط مختلف استان بوشهر برگزار شد و یا درحال برگزاری است که نتیجه این نشست‌ها در بودجه‌ریزی سال آینده اثرگذار است.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ۹۸ درصد تعهدات نشست‌های هم‌اندیشی در استان بوشهر سال گذشته محقق شده افزود: این نشست‌ها به سند راهبردی شهرستان‌ها تبدیل می‌شود و بر اساس این سندها توسعه مناطق هدایت می‌شود.

سالاری با بیان اینکه آبدان قطب کشاورزی و گوجه فرنگی خارج از فصل است تصریح کرد: کشاورزان سخت کوش آبدان نقش مهمی در تولید محصولات با کیفیت کشاورزی دارند که لازم است الگوی کشت و مصرف بهینه آب مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه توزیع اعتبارات مناطق مختلف استان بوشهر بر اساس عدالت و سطح‌بندی انجام می‌شود تاکید کرد: اجرای پروژه‌ها در مناطق شهری و روستایی استان بوشهر بر اساس طرح‌های تدوین شده و در راستای سطح‌بندی مورد توجه است و تمام مناطق با رعایت عدالت در بر می‌گیرد.

استاندار بوشهر با تاکید بر استقرار نمایندگی ادارات مورد نظر در شهر آبدان گفت: ساخت مجتمع فرهنگی آبدان با تخصیص اعتبارات لازم تسریع می‌یابد و ایجاد جاده جاشک که اعتبارات آن در ساخت محور کریدور جنوبی گنجانده شده پیگیری می‌شود.

سالاری با تاکید بر پیگیری ساخت سالن ورزشی ویژه بانوان آبدان بر توجه به طرح‌های اشتغال‌زایی تاکید کرد و افزود: توسعه طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در نقاط مختلف استان بوشهر مورد توجه و حمایت قرار دارد.

وی اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی و ملی استان بوشهر را کاری ارزشمند دانست و تصریح کرد: با تکمیل این طرح و نقشه برداری اراضی که تاکنون روند مطلوبی داشته زمینه سنددار شدن اراضی کشاورزی برای حل بسیاری از مشکلات فراهم می‌شود.

استاندار بوشهر با تاکید بر توجه به توسعه طرح‌های آبخیزداری و آب‌خوان‌داری گفت: برای کنترل سیلاب و تقویت سفره‌های زیر زمینی در دشت آبدان اجرای طرح‌های ابخیزداری و آب‌خوان‌داری باید مورد توجه قرار بگیرد تا زمان بارندگی‌ها شاهد طغیان روان آبها نباشیم.

سالاری از اجرای طرح گردشگری در گنبد نمکی جاشک خبرداد و گفت: برای اجرای طرح گردشگری در گنبدنمکی جاشک آمادگی وجود دارد که این مهم با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بارندگی‌های اخیر خساراتی به بخش‌های مختلف استان بوشهر وارد کرد افزود: برای جبران خسارات گزارش‌های لازم به سازمان مدیریت بحران کشور ارسال که پس از تصویب در این سازمان به هیئت دولت ارائه می‌شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه این بارندگی‌ها به زیرساخت‌ها، منازل مسکونی و بخش‌های مختلف خسارت زد خاطر نشان کرد: ۱۶۶ میلیارد و ۷۸ میلیون تومان برای جبران خسارات مناطق سیل‌زده استان بوشهر در سه بخش زیرساخت‌ها،خسارات به مردم و پرداخت تسهیلات در سازمان مدیریت بحران کشور مصوب شد.

سالاری با بیان اینکه این اعتبارات پس از مصوب در هیئت دولت به استان بوشهر ابلاغ می‌شود تصریح کرد: ۷۰ میلیارد تومان از این اعتبارات برای جبران خسارت تاسیسات زیربنایی، ۲۲.۷ میلیارد تومان به مردم خسارت‌دیده در بخش‌های مختلف و ۶۹ میلیارد تومان نیز تسهیلات کم‌بهره برای بازسازی اماکن مردمی مصوب شده است.