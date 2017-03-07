عده ای خواهان سهم زیاد از سفره انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاج بابایی شامگاه دوشنبه در آئین اعلام موجویت جبهه مردمی نیروهای انقلاب شهرستان ابهر، افزود: شکل گیری انقلاب اسلامی ایران بر اساس ارداه ای بود که مردم می خواستند تا احکام اسلام و اهل بیت در کشور و دنیا پیاده شود.

وی با اعلام اینکه انقلاب ایران تفسیر عینی قرآن کریم است، اظهار داشت: امروز جوان ۱۸ ساله ایرانی در ادامه مسیر کربلا، برای دفاع از حریم حضرت زینب با اشتیاق تمام جانفشانی می کند.

حاج بابایی، ملت ایران را پرآوازه ترین ملت دنیا نامید و تصریح کرد: باید پیرو فرمایش امام راحل گفت که این مردم بر خلاف مسلمانان صدر اسلام بعد ازشما پشت سر رهبری حرکت کرده و عقب نشینی نکرده اند.

نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملیات های سنگین آمریکا در طول دهه های اخیر علیه مردم ایران، گفت: با وجود بیش از ۲۵۲ شبکه ماهواره ای که علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تبلیغ می کنند، جوانان این کشور با حضور در سوریه عاشقانه راه امام حسین (ع) را ادامه می دهند.

حاج بابایی امام حسین(ع) و کربلا را هدف نهایی شهیدان عنوان کرد و افزود: تا زمانی که شعارهای اسلام و عاشورا در این کشور جاری است، آمریکا و استکبار جهانی با ما مشکل خواهند داشت.

وی با بیان اینکه به خاطر موفقیت های سال های گذشته آمریکایی ها از مردم ناامید شده بودند، اظهار داشت: حوادث سال ۸۸ و برخی رفتارهای مشمئزکننده، آمریکایی ها را برای نفوذ در کشور امیدوار کرد.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تقابل امروز ایران و آمریکا، ما برنده ایم، گفت: اگر امروز امام حسین(ع) بیاید، ملت ولایتمدار ایران اسلامی روسفید خواهند شد.

وی با اشاره به برخی به اصطلاح دزدها در کشور افزود: در دوران امام علی(ع) نیز این دسته از افراد بودند ولی ملت ایران متعلق به شهدا و رهبری هستند و حساب آن دسته از انقلاب جداست.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی گفت: حضور مردم موجب شد با وجود برخی فشار، قانون حقوق مدیران تصویب شود.

حاج بابایی اظهار داشت: هر چه ما قوی تر شویم، دشمنان داخلی و خارجی نیز قوی خواهند شد و البته ما مثل آن افرادی نیستیم که شب عاشورا از امام حسین (ع) خداحافظی کردند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی، رهبری و ملت ایران را آفتاب تابان عنوان کرد و گفت: کسانی در این کشور ادعای خستگی می کنند که هیچ گاه پای نظام و انقلاب ایستادگی نکرده اند.

حاج بابایی سه فاکتور مردم، قرآن و رهبری را عوامل موفقیت دوران پیامبر عنوان کرد و افزود: در زمان امام علی (ع)، نبود فاکتور مردم، منجر به خانه نشینی امام معصوم شد.

حاج بابایی رمز ماندگاری انقلاب را در کنار هم بودن ۳ فاکتور فوق اعلام کرد و ادامه داد: اشرافی گرها، یاده خواهان و زیاده خورها موریانه های این انقلاب هستند.

نماینده مردم همدان، وضعیت امروز کشور را برای مردم و رهبری قابل قبول ندانست و گفت: عده ای که مدعی سهم زیاد از سفره انقلاب هستند تهدید می کنند اگر سهم آنها داده نشود، از کشور خواهند رفت.

وی با اشاره به اینکه در زمان امام علی (ع) نیز این زیاده خواهان بودند که خروج کرده و جنگ جمل را به راه انداختند، تصریح کرد: در اشتباهات رخ داد در کشور مانند حقوق های نجومی همه مسئولان در طول سالهای گذشته مسئول هستند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت اراده ای برای نوشتن برنامه ششم نداشت، گفت: بعد از کسب اجازه از مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی شروع به نوشتن این برنامه کرد.

حاج بابایی با اعلام اینکه عده ای نفس ما را برای نوشتن این برنامه گرفته بودند، تاکید کرد: حضور به موقع مردم در میدان، فشار آن ها را از بین برد.

وی با بیان اینکه تلاش کردیم تا اعلام کنیم نباید تفاوت دریافتی های یک کارمند با مدیران بیش از ۴۰۰ میلیون تومان باشد، افزود: در این برنامه با بررسی حقوق های کمیته امداد و بهزیستی، مقرر گردید، دریافتی مددجویان در طول پنج سال آینده، یک پنجم حداقل حقوق کارمند تامین اجتماعی باشد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس برنامه ششم، تمام بازنشستگان کشوری و لشگری بایدر در طول ۵ سال، حقوق برابری دریافت کنند.

حمیدرضا حاج بابایی در ادامه اظهار داشت: در ماده ۳۵ این قانون اعلام کردیم حقوق تمام دستگاه اعم از دفتر رهبری تا شورای نگهبان و تمام کسانی که از نظام دریافتی دارند، باید برای مردم قابل رویت باشد.

وی با تاکید بر این که همه باید به این اتاق شیشه ای بیایند، تصریح کرد: در برنامه ششم قانونی تصوب کردیم تا مدیرانی که با اعلام میزان دارایی های خود و خانواده شان مقاومت می کردند، از تمام مسئولیت های اجتماعی حروم شوند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه طی ساله ای گذشته برخی از سازمان ها برای فراراز محدودیت های حقوقی، خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده بودند، گفت: در برنامه ششم این مشکل علی رغم برخی فشارها رفع شد تا هیچ مسئولی جرات نکند برای اهداف شخصی و گروهی تصمیم بگیرد.