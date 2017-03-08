گازپروم برنامه توسعه چنگوله و چشمه خوش را فروردین ارائه می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری اسپوتنیک، «وادیم یاکوویف» معاون اول مدیر عامل شرکت گازپروم نفت روسیه گفت: «برنامه مقدماتی توسعه دو میدان نفت و گاز «چنگوله» و «چشمه خوش» ایران را در ماه آوریل (فرودین ماه سال آینده) ارائه خواهیم کرد؛ ضمن اینکه انتظار می رود که برنامه نهایی آن در اواخر ماه جولای (مرداده ماه سال آینده) ارائه شود.»

وی در حاشیه کنفرانس انرژی «سراویک» آمریکا گفت: یادداشت تفاهم میادین نام برده شده به امضاء طرفین رسیده و شرایط آن هم تعیین شده است و باید در ماه آوریل برنامه مقدماتی خود را ارائه دهیم و انتظار می رود که برنامه نهایی در اواخر ماه جولای به طرف ایرانی ارائه شود.

بر همین اساس در ماه دسامبر سال گذشته میلادی، وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که گازپروم نفت، توافقنامه ای را با شرکت نفت ایران به منظور توسعه دو میدان این کشور به امضاء رسانده است.