به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال موسوی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، به اهمیت منابع طبیعی و آب اشاره کرد و افزود: این معاونت طی سال های گذشته کنترل واقدامات مناسبی در کنترل و مهار آب و تغذیه آب های زیرزمینی انجام داده است.

وی با بیان اینکه امروز با بحران آب مواجه هستیم و باید به این بخش نگاه جدی شود، گفت:به دلیل اتفافاتی که در بحث ریزگردها و افت های زیر زمینی باید به بحث آبخیزداری توجه ویژه شود.

موسوی تاکید کرد: اعتبارات آبخیزداری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و در حال حاضر اعتبارات ملی سال جاری ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است ولی میزان اعتبار تخصیصی ۶۴۰ میلیون تومان بوده است.

وی گفت: با توجه بحران آب یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دراین زمینه مصوب شد که ۷۸۰ میلیون تومان حدود ۴۱ درصد تخصیص یافته است.

معاون آبخیزدری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان فرهنگ‌سازی برای استفاده مناسب از آب‌های زیرزمینی را بسیار موثر دانست ویاد آورشد: با توجه به مشکلات آبی و بحران آب در سال‌های آینده باید فرهنگسازی لازم در دستور کار قرار گیرد.

موسوی افزود: بی‌توجهی به برداشت بی‌رویه از منابع آبی موجب خسارت‌های فراوان می شود و این امر موجبات بروز خشکسالی را فراهم می‌کند.

وی ابراز کرد: باید خشک‌سالی مورد توجه جدی قرار گیرد و بی‌توجهی به برداشت بی‌رویه از منابع آبی موجب از بین رفتن گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری می‌شود.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان بر افت آب های زیرزمینی تاکید کردو گفت: این امر موجب شور شدن آب‌های زیر زمینی و آب‌های مورد نیاز بخش کشاورزی می شود.