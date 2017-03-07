به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، اکبر رنجبرزاده در خصوص نامه جمعی از پزشکان به وزیر بهداشت مبنی بر ضرورت تغییر در ترکیب شورای عالی بیمه، افزود: تغییر ترکیب شورای عالی بیمه به جامعه خدمات رسان درعرصه سلامت ازجمله پزشکان ارتباطی ندارد.

وی با بیان اینکه ورود پزشکان متخصص به حیطه سیاستگذاری قابل قبول نیست، افزود: البته شورای سیاستگذاری بیمه‌ها باید در وزارت بهداشت ودرمان قرار گیرد زیرا در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به صراحت این موضوع مطرح شده است؛ ضمن اینکه اکثر نمایندگان مجلس نیز معتقدند که مدیریت منابع بیمه‌ها باید درمجموعه وزارت بهداشت قرار گیرد.

رنجبرزاده با بیان اینکه مدیریت شورای عالی بیمه سلامت باید طبق سیاست های کلی نظام سلامت در دست وزارت بهداشت قرار گیرد، تصریح کرد: امیدواریم در آینده این موضوع اجرایی شود و مجلس از این سیاست به طورجدی دفاع می کند، البته درحال حاضر در منابع بیمه‌ای مربوط به بیمه سلامت با توجه به انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت صرفه جویی بهتری انجام می شود؛ زیرا وزارت بهداشت و درمان بهتر می تواند منابع مربوط به بیمه سلامت را مدیریت کند.

وی با اشاره به اینکه در ترکیب شورای عالی بیمه باید با اعمال تغییراتی از اتخاذ تصمیماتی علیه وزارت بهداشت جلوگیری کرد، گفت: متاسفانه درحال حاضر ترکیب شورای عالی بیمه به گونه ای است که تصمیمات این شورا بیشتر به نفع سازمان های بیمه گر تمام می شود زیرا وزارت بهداشت در جلسات شورای عالی بیمه تنها یک رای دارد و در تصمیم گیری های کلان یک رای خیلی اثرگذار نخواهد بود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید سیاستگذاری‌های وزارت بهداشت بیش از گذشته در شورای عالی بیمه به نتیجه رسد، افزود: باید در کنار توجه به حقوق مربوط به سازمان‌های بیمه‌ای ترکیب شورای عالی بیمه را به گونه‌ای تغییر داد که آرای وزارت بهداشت نسبت به گذشته پررنگ‌تر شود.

درحالی‌که در جریان تصویب برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت موفق نشد شورای‌عالی بیمه را از وزارت رفاه جدا کرده و به مانند سازمان بیمه سلامت زیرمجموعه خود کند، جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در نامه‌ای مجدد خواستار تغییر ترکیب این شورا شدند.