به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی که صبح سه شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه البرز در حوزه اقتصادی از رشد و پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است، ظهار کرد: ۶۰ درصد مراکز تحقیقاتی و ملی کشور در استان البرز قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه البرز قطب صنایع غذایی کشور است، افزود: تنها شهرک تخصصی دارویی کشور در این استان واقع شده که ظرفیت ویژه ای برای البرز محسوب می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز تصریح کرد: استان البرز به قطب تولید قند مایع در کشور تبدیل شده و به طور قطع این مهم آثار مثبتی را در حوزه صنایع غذایی ایجاد می کند.

وی با تاکید بر اینکه البرز تنها تولیدکننده پله برقی در کشور به شمار می آید، خاطرنشان کرد: ۱۱ شهرک صنعتی دولتی و خصوصی در استان البرز قرار دارد که ظرفیت ویژه ای برای این منطقه محسوب می شود.

موفق با اعلام اینکه چهار درصد صنایع و پنج درصد اصناف کشور در استان البرز مستقر شده است، گفت: بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی دارای مجوز در استان فعالیت دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز با تاکید بر اینکه ۲۵ هزار واحد صنفی بدون مجوز شناسایی شده است، افزود: ۸۱ شرکت پخش و توزیع کالای ملی در البرز مستقر است.