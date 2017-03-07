ایمان سیف‌الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح مطالعاتی آبیاری تحت فشار همراه با تزریق اکسیژن گفت: یکی از نخبگان استان برای اولین بار در کشور، طرح مطالعاتی آبیاری تحت فشار همراه با تزریق اکسیژن را در این باغ اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه روش آبیاری قطره‌ای بهترین روش آبیاری برای محصولاتی چون پسته است، تاکید کرد: این طرح، همراه با تزریق اکسیژن به ریشه گیاه است و باعث کاهش مصرف آب و تولید پنج برابری گیاه می‌شود.

گفتنی است مجموعه تولیدات گل و گیاه شهرداری کرمان در ابتدای جاده قدیم ماهان واقع شده و گونه های مختلف گیاهان را با حداقل قیمت تمام شده در اختیار همشهریان کرمانی قرار می دهد.