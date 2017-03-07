آلبوم «خدای عشق» فریان منتشر شد/ یادداشت آقای کارگردان

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «خدای عشق» با صدای فریان از صبح روز سه‌شنبه ۱۷ اسفندماه منتشر شد. این آلبوم به تهیه‌کنندگی ساسان سالور و از سوی شرکت «فریاد نت هشتم» با بسته بندی متفاوت در بازار توزیع شده است. طرح جلد این اثر به شکل نوار کاست است و کاورها و توضیحات درون این نوار کاست قرار دارد.

آلبوم فریان شامل یازده قطعه به نام‌های «احساس پرپر»، «دلخوشی»، «خدای عشق»، «چله نشین»، «بزن بارون»، «واسه مرد گریه بدِ»، «همراز»، «حسودی»، «دو آدم»، «رئیس» و «خلیج فارس» است. ضمن اینکه این موزیسین جوان آهنگسازی و ترانه‌سرایی تمامی قطعات را انجام داده و فریان و بهزاد عبدی در بخش تنظیم آلبوم «خدای عشق» حضور دارند.

تنظیم چهار قطعه این مجموعه برای ارکستر توسط بهزاد عبدی انجام شده و در این کارها ارکستر بزرگ بادی و زهی ناسیونال اوکراین نوازندگی کرده‌اند. این ارکستر به رهبری ولادیمیر سیرنکو و صدابرداری ماکسیم گلادیستکی در پروژه آلبوم خدای عشق حضور داشتند.

علاوه بر ارکستر ناسیونال اوکراین، جمعی از نوازندگان مطرح موسیقی ایران هم در آلبوم فریان که تنظیم‌هایش همگی آکوستیک هستند ساز زده‌اند. امید حجت، فیروز ویسانلو، بابک ریاحی‌پور، پیام طونی، همایون نصیری، مرتضی عابدی، امیر فتحی، رضا تاجبخش، حسن فراهانی، بهنام ابطحی و هومن غفاری در قطعات این آلبوم هنرنمایی کرده‌اند. سامان سالور از کارگردانان مطرح سینما به عنوان مشاور هنری در این پروژه حضور داشته و مهرداد نصرتی هم ناظر کیفی آلبوم فریان بوده ، میکس و مسترینگ قطعات هم توسط ایمان حجت انجام شده است. مهدی سعادتمندی طراح کاور و پوسترها، جواد جلالی عکاس و وحید لشکری مدیر رسانه‌ای این آلبوم هستند.

مسعود کیمیایی کارگردان صاحب نام سینمای ایران نیز در یادداشتی به مناسبت انتشار این آلبوم آورده است: «ترانه‌ای را معرفی می‌کنم بنام رئیس که در فضای فیلم‌های من و تصنیف‌های آنها خوانده شده. فریان خوب خوانده، واژگان را در خم‌های گوش و دهان خوب می‌چرخاند. این ترانه رئیس در مجموع تصنیف‌های ترانه‌های خدای عشق آمده است.»

ساسان سالور در روز انتشار این آلبوم گفت: خدا را شاکریم که بالاخره پس از دوسال فراز ونشیب فراوان توانستیم به این مهم یعنی تهیه وتولید یک آلبوم تمام اکوستیک با حضور بهترین نوازنده‌های ایران وهمدلی رفقای نازنینی که دراین راه همدلمان بودند دست پیدا کنیم و این امر جز با یاری آنها میسر نبود. اولین تبریک را به خود فریان می‌گویم چون زحمات و سختی‌های زیادی را دراین راه متحمل شده و بسیار امیدوارم جایگاه واقعی خودش در موسیقی پاپ ایران را پیدا کند. چون علاوه بر خوانندگی از یک نبوغ ذاتی در آهنگسازی و تنظیم برخوردار است و فکر می‌کنم گوهری باشد که خداوند به ایشان هدیه داده و باید قدر خودش را بداند. این موضوع و البته صدای منحصر به فردش می‌تواند وجه تمایزش با یک سری از خواننده‌های امروز باشد.

سالور در مورد نحوه پخش آلبوم فریان هم عنوان کرد: آلبوم فریان به دلیل فضای متفاوت موسیقی و همچنین طراحی و گرافیکش، پخش سوپرمارکتی ندارد چون اعتقاد داریم شأن چنین آلبومی این است که در مراکز تخصصی فرهنگی و هنری به فروش برسد. همچنین برای طرح آلبوم که نوار کاست است مدت زمان زیادی برنامه‌ریزی کردیم و دوست داشتیم که علاوه بر محتوا، در بخش ظاهر و طرح جلد هم تفاوت‌هایی با سایر کارهای بازار داشته باشیم. به همین دلیل با توجه به فضای موسیقایی آلبوم که نگاهی مدرن نسبت آثار دهه پنجاه است، طرح نوار کاست را انتخاب کردیم که علاوه بر همخوانی، حس نوستالژیکی هم دارد.