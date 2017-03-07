به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطین بیانیه ای را در خصوص آمار زنان فلسطینی که توسط صهیونیستها به اسارت گرفته شدند، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این کمیته اعلام کرده است که از سال ۱۹۶۷ تاکنون ۱۵ هزار زن فلسطینی توسط صهیونیستها به اسارت گرفته شدند.

کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطین همچنین تأکید کرده است: در حال حاضر نیز ۵۶ زن فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بسر می برند.

این کمیته همچنین گفته است: در میان کسانی که در زندان های اسرائیل بسر می برند، نام ۱۶ دختر فلسطینی که به سن بلوغ نرسیده اند، به چشم می خورد.

این کمیته در ادامه بیانیه خود آورده است: زنان فلسطینی که تاکنون به اسارت اسرائیل درآمده اند، تحت شدیدترین شکنجه ها توسط نظامیان قرار گرفته اند. آنها همچنین از ملاقات با خانواده های خود منع و در زندان های انفرادی حبس شده اند.