به گزارش خبرنگار مهر، حمید باباخانی در نشست مسئولان آموزش و پرورش و اعضای ستاد خدمات سفرهای نوروزی در فرمانداری ویژه شاهرود، ضمن اشاره به کاهش پنج درصدی تعداد کلاس های درس میزبان مسافران نوروزی نسبت به ایام نوروز۹۵، ابراز داشت: آموزش و پرورش به عنوان مسئول کمیته اسکان مسافران نوروزی شاهرود، برای نوروز ۹۵، ۵۳مدرسه شامل ۴۶۸کلاس درس را در سطح شهرستان مهیا کرده است.

وی افزود: این مسران کلاس درس نسبت به سال گذشته با کاهش روبرو است اما در ازای آن، ۱۲۵کلاس درجه یک، برای اسکان زائران رضوی در نظر گرفته شده تا بتوانیم در ارائه خدمات اسکان ویژه مسافران نوروزی به خصوص زائران امام رضا(ع) موفق عمل کنیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش شاهرود با بیان اینکه کلاس های درس سطح شهرستان از بیست و چهارم اسفندماه لغایت دوازدهم فروردین ماه پذیرای مسافران نوروزی است، گفت: یکی از دغدغه های مسافران نوروزی مقوله اسکان است به خصوص که در این فصل سال آب و هوای متغیر شاهرود می تواند شرایط نامساعدی را به همراه داشته باشد لذا ستاد خدمات سفرهای نوروزی و در بطن آن، کمیته اسکان مسافران، در اقصی نقاط شهرستان شامل شاهرود، بسطام، بیارجمند و ... آماده خدمترسانی به مسافران نوروزی است.

باباخانی با بیان اینکه پذیرایی از ۳۱هزار مسافر در نوروز۹۵ و همچنین ۲۳هزار مسافر در تابستان، نشان داده که کلاس های درسی سطح شاهرود کفاف میزبانی مسافران نوروزی را می دهند، ابراز داشت: علاوه بر این کلاس های درسی، سالن مدیریت بحران و تعدادی مسجد نیز در شاهرود و دیزج آماده حمایت آموزش و پرورش هستند تا در صورت لزوم مسافران را اسکان دهند.

وی افزود: در نوروز گذشته ۴۸۰کلاس درس وظیفه اسکان ۳۱هزار مسافر نوروزی را داشتند که امسال پیش بینی ها نشان می دهد که امکان اسکان بیش از ۳۵هزار مسافر وجود دارد.

رئیس آموزش و پرورش شاهرود همچنین گفت: در سال جاری مانند سال گذشته، مدارس نزدیک بیمارستان امام حسین(ع) شاهرود نیز برای مسافرانی که احیانا یکی از اعضای خود را مجبور به بستری در بیمارستان هستند، مهیا شده اند که می توانند میزبان مسافران نوروزی باشند که بر اثر سانجه و یا بیماری مجبور به مراجعه به بیمارستان هستند.

ستاد خدمات سفرهای نوروزی شاهرود با ۱۰کمیته آماده خدمترسانی به مساقران نوروزی است.