درصد بازگشت مجدد زندانیان تحت آموزش وحمایتهای اجتماعی بسیارکم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی زندانهای کرمانشاه، منصور بیگلری در سخنانی با اشاره به برگزاری کلاس ها و دوره های آموزش مهارت های شغلی به زندانتیان با نظارت سازمان فنی و حرفه ای و صدور گواهینامه برای قبول شدگان، اظهار داشت: در حال حاضر با احداث و راه اندازی کارگاههای تولیدی و آموزشی متعدد در زندان ها و مراکز تامینی وتربیتی استان۳۲ رشته شغلی به زندانیان آموزش داده می شود.

عضو شورای قضایی استان در ادامه با بیان ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در جامعه افزود: بیکاری و نداشتن در آمد کافی انگیزه بسیاری از بزهکاری هاو معضلات اجتماعی است.

وی اجرای فرآیند های اصلاحی و تربیتی توام با ایجاد زمینه های اشتغال و حرفه آموزی را یکی از اهداف و اولویت های اصلی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی دانست و یادآور شد: در راستای تحقق این هدف سازمانی توسعه کارگاههای تولیدی و ارائه آموزش های کاربردی به زندانیان یا هدف فراهم شدن زمینه بازگشت سعادتمندانه آنان به کانون خانواده با همکاری دستگاههای ونهادهای اجرایی مرتبط در دستور کار قرار گرفته است.

بیگلری از همکاری و تلاش مسئولان آموزش فنی و حرفه ای استان و دیگر دستاندرکاران قدر دانی ولوح ارسالی از سوی معاون سلامت،اصلاح وتربیت سازمان زندان ها را به داود ناصری امید مدیر کل فنی و حرفه ای استان اعطاء کرد.

همچنین بر اساس گزارش روابط عمومی آموزش فنی و حرفه ای مدیرکل این اداره در سخنانی تصریح کرد: آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی می تواند بهترین برنامه آموزشی برای زندانیان درطول مدت سپری کردن دوران محکومیت باشد.

وی با اشاره به لزوم توجه و توسعه آموزش های فنی وحرفه ای درجامعه و نقش تاثیرگذار آن در کاهش آمار بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار خاطر نشان کرد: در سالجاری باتوجه به فعالیت های صورت گرفته وهمکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط ونیز نقش مؤثر شورای مهارت در این راستا بیش از ۱۰۰ درصد ازتعهدات اداره کل باتوجه به محدودیت های منابع مالی محقق شده است.

وی افزود: براساس عملکرد مثبت این اداره کل درسالهای ۹۳ و سالجاری با توجه به همکاری های مثبت مدیرکل و همکاران اداره کل زندان ها توانسته ایم در کشور جایگاه برتر را در این راستا کسب کنیم و از طرف معاونت سلامت ،اصلاح وتربیت سازمان زندان ها واقدامات تامینی کشور لوح تقدیر دریافت کنیم.

مدیرکل فنی و حرفه ای کرمانشاه یادآور شد: برگزاری دوره های آموزش مهارتی در زندان ها منجر به ایجاد درآمد در راستای کمک به اقتصاد خانواده های زندانیان می گردد.

گفتنی است فریبرز سلیمی کارشناس مسئول اشتغال و حرفه آموزی زندانهای استان مهم ترین فعالیت های انجام شده در حوزه تحت نظارت با همکاری مسئولان فنی و حرفه ای را در گزارشی تشریح کرد.