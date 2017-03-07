توسعه ایستگاههای هواشناسی در مناطق مختلف رفسنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری صبح سه شنبه در دیدار با معاون پایش شبکه سازمان هواشناسی کشور و رئیس هواشناسی کشاورزی اظهار داشت: با وجود ۸۰ هزار هکتار باغ پسته عمده اشتغال در شهرستان رفسنجان بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به مخارج سنگین تعمیر و نگهداری باغات پسته، افزود: مردم یک سال برای درختان پسته مردم زحمت می‌کشند و هزینه‌های زیادی می‌پردازند تا محصول به‌دست بیاورند، اما از چند روز قبل از سال نو تا اواخر اردیبهشت این نگرانی و استرس در مردم وجود دارد که درختان دچار سرمازدگی نشوند.

وی بیان کرد: سال گذشته حدود ۵۰۰ کیلو در هکتار محصول داشتیم، اما امسال با توجه به آنچه روی درختان نشان می‌دهد، سال محصول است و مردم با هزینه هایی که کردند امید دارند این محصول به ثمر برسد.

فرماندار رفسنجان ابراز کرد: در این سالها شاهد بودیم در یک ساعت تمام محصول پسته بر اثر سرمازدگی نابود می‌شود و از طرفی تمام کارهای ما وصل به همین درآمد پسته است که با این سرمازدگی‌ها وضعیت اقتصادی شهرستان با چالش جدی مواجه می‌شود.

ملانوری تصریح کرد: پیشرفت‌های علم و تکنولوژی سبب شده بتوان برای چالش‌هایی مانند سرمازدگی فکری کرد و از این موضوع پیشگیری شود.

فرماندار رفسنجان خواستار توسعه ایستگاههای هواشناسی در این شهرستان شد و گفت: تاکنون ایستاههای هواشناسی در بخش فردوس و بخش کشکوئیه ایجاد شده اما در بخش نوق ایستگاه هواشناسی نداریم و در رفسنجان نیز دو ایستگاه هواشناسی وجود دارد و این ایستگاهها در مناطق مختلف رفسنجان نیاز به توسعه دارند.

ملانوری بر استفاده از ظرفیت وزش باد در منطقه برای تولید برق تأکید کرد و افزود: هواشناسی می‌تواند در این حوزه هم کمک کند به‌ویژه در حوزه سرمازدگی محصول توقع می‌رود سازمان هواشناسی نظر مساعدی در این شهرستان داشته باشد و سازمان هواشناسی به تناسب ظرفیت هر منطقه کمک کند.