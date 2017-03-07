شورای شهر از ابزارهای قانونی خود به درستی استفاده نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در جریان سیصد و سی و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران، در پاسخ به تذکر تندگویان در خصوص ۲۶ مکاتبه درباره تخلفات سازمان زیباسازی و تهدید به افشاگری وی، با بیان اینکه ابزارهایی نظیر تذکر، سئوال و استیضاح در اختیار اعضای شورای شهر وجود دارد، گفت: آقای مختاباد به نمایندگی از شورای شهر در شورای ابزارهای محیطی زیباسازی حضور دارد و می تواند اعمال قدرت کند و باید پاسخگوی پرسش های آقای مختاباد باشد؛ ضمن اینکه باید اطلاعات مهم توسط اعضایی که در جریان امور قرار دارند قبل از اینکه مسئله منجر به وقوع تخلف شود، باید شورای شهر را در جریان قرار دهند تا نیاز به شوک اطلاعاتی نباشد.

وی افزود: بودجه شهرداری توسط اعضای شورا به تصویب می رسد و عمل می شود. ما اگر بخواهیم می توانیم بودجه یکی از سازمان ها و شرکت ها را به کلی صفر کنیم. بنابراین همه چیز در وهله اول از گیت شورا عبور می کند و دست ما باز است که به چیزی رای دهیم یا ندهیم.

شاکری، برگزاری اردوهای راهیان نور را پدیده ای وسیع تر از راهپیمایی اربعین توصیف کرد چراکه حدود سه میلیون زایر ایرانی در این مراسم شرکت می کند در حالی که بیش از شش میلیون نفر در قالب راهیان نور به مناطق جنگی اعزام می شوند.

وی با اشاره به نکاتی که مقام معظم رهبری درباره اردوهای راهیان نور مطرح کرده و روحیه انقلابی گری برآمده از آن را مورد تاکید قرار داده اند، گفت: با توجه به عظمت و اهمیت این اردوها و از آنجا که بسیاری از مساجد، حسینیه ها، سازمان های مردم نهاد و بسیج در امر برگزاری آن دخیل هستند، شهرداری تهران نیز می تواند ذیل فعالیت های حوزه گردشگری حساب ویژه ای برای این اردوها در تهران برگزار کند. کما اینکه در برنامه پنج ساله دوم نیز این موضوع در قالب ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مورد تاکید قرار گرفته است.

شاکری در ادامه از چهار شخصیت موثر در کمک به حل مسائل اجتماعی یاد و تقدیر کرد و افزود: یکی از این افراد آیت الله رئیسی متولی آستان قدس رضوی است که به واسطه نمایندگان خود در تهران، خدماتی برای اعزام افراد بی بضاعتی که تاکنون حرم رضوی را زیارت نکرده اند ارائه و آنها را که مددجوی کمیته امداد و بهزیستی هستند به این سفر معنوی اعزام می کند.

وی ادامه داد: نفر دوم پرویز فتاح سکاندار کمیته امداد است که این نهاد را از وضع نامطلوب گذشته خارج کرد و افق های روشنی را در محرومیت زدایی از مددجویان کمیته امداد قرار داد. وی مدیریت جهادی و بسیجی را بی منت اعمال می کند و به نوعی بار شهر را به لحاظ محرومیت سبک می کند.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران سومین نفر را سردار خضرایی مدیر باغ موزه دفاع مقدس عنوان کرد و گفت: ۱۰ تالار ابن باغ موزه پدیده افتخار برانگیزی است و هیچ مجموعه ای در اراضی عباس آباد با این جامعیت و نظم اداره نمی شود.

شاکری از عین القضات که متولی رسیدگی به امور معلولان در مدیریت شهری بوده و خود نیز معلول است تقدیر کرد و گفت: مجموعه تحت مدیریت وی کار خود را به خوبی انجام می دهد و طی دیداری که با خانواده های دارای سه و چهار فرزند معلول داشتیم، از خدمات این مجموعه رضایت داشتند. ضمن اینکه اخیرا دو هزار بسته معیشتی برای خانوارهای دارای دو فرزند معلول و بیشتر نیز آماده و ارسال شده است.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری باید با تقویت مالی این مجموعه دست آنها را در ارائه خدمات بهتر باز بگذارد.