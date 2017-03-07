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۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان:

مهمترین معروف همدردی با مردم و حل مشکلات آنها است

مهمترین معروف همدردی با مردم و حل مشکلات آنها است

سنندج- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان مهمترین معروف امروز جامعه را همدردی و همرنگی با مردم و حل مشکلات آنها ذکر کرد و گفت: مهمترین منکر هم ایجاد حس بی‌اعتمادی انها نسبت به حاکمیت است.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی امروزسه شنبه در شورای امر به معروف و نهی از منکر معاونت مردم و دولت که در سالن کوثر تبلیغات اسلامی کردستان برگزار شد، گفت: بی توجهی به فریضه امر به معروف ونهی از منکر توسط مردم موجب کاهش خیر و برکت از جامعه می شود.

وی عنوان کرد: تا وقتی که مردم این فریضه الهی را اجرا کنند همدیگر را در احسان، نیکوکاری و تقوا یاری می‌دهندو پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود.

وی برشناساندن مصادیق امربه معروف به مردم تاکید کرد و اظهارداشت: اگر امربه معروف و نهی از منکر را بتوانیم به خوبی به مردم بشناسانیم بی شک این فریضه الهی در جامعه گسترش خواهد یافت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه بزرگترین معروف امروز جامعه ما دفاع از نظام است، بیان کرد:اجرای این معروف از مهم‌ترین کارهایی است که باید انجام دهیم.

حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به اینکه  یکی از وظایف مسئولان ما هدایت جامعه به سوی خوبی‌ها و ارزش‌ها و پاسداری از فرهنگ اسلام و جلوگیری از خرافات و بدعت‌هاست، اظهارداشت: در حوزه اداری و مسوولیت بزرگترین منکر بی‌توجهی مسوولان به مشکلات و گرفتاری‌های مردم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر باتوجه به هجمه سنگین فرهنگی دشمنان دین، باید تلاش کنیم در راستای جلوگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی که به عنوان مهمترین معضل اجتماعی فرهنگی امروزه در جامعه ما مطرح است مقابله کنیم.

وی عنوان کرد:  یادمان نرود که مردم به رفتار مسوولان نگاه می‌کنند و مهمترین معروف همدردی و همرنگی با مردم و حل مشکلات آنها و مهمترین منکر نیز رفتار نامناسب مسوولان با مردم و ایجاد حس بی‌اعتمادی انها نسبت به حاکمیت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان اضافه کرد: رسالت اصلی ما دعوت مردم به نیکی‌ها و خوبی‌هاست که اگر اینکار را کردیم جزء بهترین امت خواهیم بود.

نماینده معاونت مردم به دولت مردم ستاد احیای امر به معروف استان کردستان نیز در این جلسه گفت: امر به معروف باید در جامعه همه‌گیر شود و در همه حوزه‌ها به این مهم ورود پیدا کنیم چراکه اگر حتی ۱۰ درصد در حوزه امر به معروف تاثیرگذار باشیم کارمان ارزشمندتر خواهد شد و نتیجه‌بخش خواهد بود.

رضا آئینی جذب طلایه‌داران در حوزه امر به معروف و نهی از منکر را از کارهای شاخص برشمرد و افزود: هرکسی که علاقه دارد به صورت داوطلبانه می‌تواند ثبت نام کند و به عنوان طلایه‌دار این حوزه فعالیت کند.

کد مطلب 3925851

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