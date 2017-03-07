توزیع و کاشت ۴۰۰۰ نهال در سطح شهرستان دیر

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل دوراهکی صبح سه‌شنبه در مراسمی که به عنوان فرهنگ منابع طبیعی، مسئولیت اجتماعی و رسانه و همچنین تجلیل از کارمندان بازنشسته اداره منابع طبیعی که به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شد، گفت: حفاظت از محیط زیست و فضای سبز وظیفه ای همگانی است که همه نسبت به آن باید احساس مسئولیت کنند.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی همواره باید به عنوان یک فرهنگ و یک ارزش در جامعه قلمداد شود، گفت: با توجه به خطرات آلایندگی در روستاهای هم‌جوار مناطق صنعتی در شهرستان دیر باید تلاش کنیم با فرهنگ‌سازی دو روستای «جبرانی» و «الی» را به عنوان روستاهای سبز در سطح کشور معرفی کنیم.

دوراهکی افزود: در سال جاری بیش از ۵۵ هزار اصله نهال جنگلی ،حرا و بیانی در شهرستان دیر تولید شده است که در هفته منابع طبیعی چهار هزار اصله نهال در سطح شهرستان دیر توزیع و کاشته شد و ۶ هزار اصله نهال کهور نیز برای توزیع و کاشت به استان خوزستان ارسال خواهد شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیر گفت: منابع طبیعی، ثروت خدادادی است و فقط به نسل حاضر تعلق ندارد و اگر آینده بهتری می‌خواهیم باید در راه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی بیش از پیش بکوشیم.

دوراهکی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۴۵۰ هکتار از اراضی خط ساحلی تا بردخون با کاشت درختان حرا جنگل کاری شده است، تصریح کرد: سیاست اصلی در هفته منابع طبیعی افزایش مشارکت مردمی در راستای حفظ منابع طبیعی است.