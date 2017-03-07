به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در مراسم افتتاح پروژه مقداد که پیش از ظهر سهشنبه در محل این پروژه در قم برگزار شد، با اشاره به اینکه قم باید خود را برای حضور پررنگتر زائران آماده کند، اظهار داشت: من امیداریم تلاشهای عمرانی که در قم آغاز شده گرههای ترافیکی موجود را سامان داده و مسائل آینده را هم پیش بینی کند.
وی افزود: استان قم پس از انقلاب رشد جمعیتی زیادی داشت و از نظر جانمایی جمعیت وضعیتی به وجود آمد که برخی از خیابانها کشش این جمعیت را ندارند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژههای عمرانی مهم شهر قم، گفت: یکی از پروژههای مهم مترو است که روی ریل افتاده و در بودجه سال 96 کشور هم برای پروژه متروی چند شهر کلان کشور 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.
نقش خط B مترو در باز کردن گرههای ترافیکی
وی با اشاره به تصویب خط B متروی قم، راهاندازی این خط را در سبک کردن بار ترافیکی شهر قم مؤثر دانست.
لاریجانی با اشاره به پروژه منوریل خاطرنشان کرد: منوریل برای قمیها به سوهان روح تبدیل شده و باید هر چه زودتر به یک جایی رسیده و در حدی که امکان دارد تکمیل شود.
وی به صحبت دیگر نماینده شهر قم درباره کارآیی منوریل برای بازی بچهها اشاره کرد و گفت: هر اندازه این پروژه کشش دارد باید از آن استفاده کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از اساس منوریل جایگاهی برای حمل و نقل سریع و با کیفیت نخواهد داشت اما در این حدی که اجرا شده باید تکمیل شود.
وی با اشاره به بودجه دو هزار و 200 میلیاردی شهرداری قم برای سال آینده خطاب شهر شهردار قم گفت: خیز شما میتواند بیشتر از این باشد و دیگران هم به شما کمک خواهند کرد و من هم پشتیبانی میکنم و شما موفق میشوید.
اهمیت آسایش روانی مردم قم
لاریجانی به فهرست پروژههای در دست اقدام که معاون شهردار آنها را نام برده بود اشاره کرد و افزود: اگر این پروژهها سامان پیدا کند برای مردم شهر قم آسایش روانی بهتری ایجاد شده و شهر قم آماده میشود که پایتخت فرهنگی جهان اسلام شود.
وی با بیان اینکه این همت عالی که شهرداری برای آبادانی قم دارد مأجور است، ادامه داد: تلقی همه این است که این تحولات باید رخ دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شرایط کشور همیشه بحثهای مختلف اجتماعی و سیاسی مطرح است اما اگر قرار باشد اولویت اول را در نظر بگیریم آبادانی کشور است چرا که این اگر حل شد بقیه امور را میشود سامان داد.
وی افزود: در حال حاضر با نگاه رهبر معظم انقلاب به مسائل اصلی کشور زمینهها فراهم شده و دغدغهها در دولت و مجلس به سمت آبادانی کشور است.
لاریجانی با اشاره به اینکه اگر این خصوصیت را با روحیه مجاهدانه 20 سال دنبال کنیم جایگاه ایران در صحنه بین المللی تثبیت میشود، گفت: فقط حضور عملیاتی نیست بلکه باید وزانت ایران از نظر اقتصادی تثبیت شود.
وی معتقد است جایگاه ایران در مسائل بینالمللی اقتضا میکند که همه بخشهای کشور به دنبال رونق و حل مشکلات مردم باشند.
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