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۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل:

اردبیل به لحاظ حجم عملیات برف‌روبی در رتبه دوم کشوری قرار گرفت

اردبیل به لحاظ حجم عملیات برف‌روبی در رتبه دوم کشوری قرار گرفت

اردبیل – معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل گفت: به لحاظ حجم عملیات برف‌روبی و امدادرسانی در برف و کولاک استان اردبیل رتبه دوم کشوری را در سال جاری از آن خود ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف زاده ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران اردبیل تصریح کرد: از ابتدای بارش‌های سال جاری ۱۲۳ هزار و ۷۲۰ کیلومتر – باند برف‌روبی در استان انجام شده است.

وی با اذعان به اینکه طول محورهای مواصلاتی استان شش هزار و ۳۷۱ کیلومتر است، ادامه داد: مقایسه این دو رقم تعداد دفعات برف‌روبی در محورهای اصلی و فرعی را نشان می‌دهد.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به فعالیت ۹ راهدارخانه ثابت و سه راهدارخانه موقت اشاره کرد و گفت: علاوه بر این در سه شهرستان راهدارخانه مرکزی نیز فعالیت دارند.

به گفته یوسف زاده در طول بارش‌های اخیر ۲۲۹ دستگاه ماشین‌آلات برف‌روبی توسط ۴۱۱ نیروی راهدار به کار گرفته شد و ۱۲۵ اکیپ راهداری و پشتیبانی برف‌روبی محورها را انجام دادند.

وی با تأکید به اینکه در این مدت تنها دستگاه اجرایی که شیفت کاری نداشته، راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بود، اضافه کرد: تمامی نیروها روزانه آماده فعالیت هستند.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به استفاده از ۱۷ هزار و ۱۰۰ تن مخلوط شن و نمک اشاره کرد و افزود: سال گذشته هشت هزار تن و سال جاری در فاز نخست ۱۱ هزار تن نمک خریداری شد.

یوسف زاده به عملیات سنگین برف‌روبی و نمک‌پاشی در سال جاری به دلیل تعدد بارش‌ها اشاره و تأکید کرد: حتی برای بارش‌های احتمالی فرودین ماه نیز به میزان کافی نمک تهیه و ذخیره‌سازی شده است.

وی تصریح کرد: در طول بارش‌ها به ۱۱ هزار و ۲۲۱ خودرو امدادرسانی شده و در سال جاری اردبیل تنها استانی بود که حتی یک راه شریانی مسدود نداشته است.

کد مطلب 3925912
محمد میرزایی ناطق

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