تالار بورس پسته در رفسنجان افتتاح شد

حمید ملانوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رفسنجان بزرگترین جنگل مصنوعی دست کاشت جهان با انواع درختان پسته را در اختیار داشته و مهد تولید پسته در دنیا است.

وی افزود: بازار پسته در دنیا متأثر از ورود کالای تولیدی کشاورزان ما در این بازار بوده و در سالهای اخیر به دلیل اینکه بازارهای مختلفی برای عرضه کالا در سراسر جهان به وجود آمده، شیوه و نوع عرضه کالا تغییر کرده است.

وی ابراز کرد: در این رابطه بهترین جایگاه برای تالار بورس پسته رفسنجان است و با راه‌اندازی تالارهای بورس، کالاها وارد بورس می‌شوند تا با بهترین کیفیت و قیمت در دسترس قرار گیرند.

وی با بیان این مطلب که تالار بورس پسته در یکی از بخش‌های شرکت تعاونی پسته راه‌اندازی شد، یادآور شد: با راه اندازی این تالار بورس، متقاضیان عرضه کالا در بورس، دسترسی به ‌روزتر و مناسب‌تری پیدا می کنند.

فرماندار رفسنجان اظهار کرد: این تالار با پیگیری های نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، شرکت بورس کالای ایران و شرکت تعاونی پسته رفسنجان ایجاد شده است.

ملانوری تصریح کرد: ورود پسته به بورس کالا بهترین فرصت برای کشاورزان و صادرکنندگان پسته است که با عرضه این کالای لوکس ارزآور در بورس، جایگاه پسته به سطح بالایی ارتقاء پیدا می کند تا ارزش افزوده ای برای کشاورزان هم داشته باشد.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: این امر موجب می‌شود تولیدات را به بهترین نحو در زمان مقرر که دلخواه کشاورزان و تجار است به سراسر نقاط دنیا عرضه کنیم و این موضوع ارزش‌افزوده خوبی ایجاد می‌کند.