نیازمند تقوای سیاسی هستیم/ تولید ۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر در مراسم افتتاح ۱۴ پروژه زیربنایی بنیاد برکت که قبل از ظهر سه‌شنبه در سالن اجتماعات تالار مرکزی شهر قم برگزار شد، با اشاره به اولویت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) بر اشتغالزایی، عنوان کرد: چهار هزار روستا در سراسر کشور جهت رفع نیازها هدف‌گذاری شده بود که در این زمینه ۲ هزار روستا رفع نیاز شد.

وی به فعالیت‌های این ستاد در ۳۱ استان کشور اشاره و بیان داشت: این ستاد در هر منطقه که ورود کرده بحث اشتغالزایی را در اولویت قرار داده گرچه برخی از کارهای عمرانی همچون مدرسه سازی، ساخت مراکز فرهنگی و مسجد را هم در برنامه داشته است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) عنوان کرد: این نهاد ساخت هزار مدرسه را در برنامه خود داشته که در حال حاضر ۸۰۰ مدرسه تحویل شده و همچنین ساخت ۷۰۰ مرکز فرهنگی را هم دنبال کرده که ۵۰۰ مورد آن ساخت مسجد در مناطق محروم بوده است.

وی همچنین به ساخت ۱۱ بیمارستان هم اشاره و عنوان کرد: ساخت چهار بیمارستان به تمام رسیده است و ساخت برخی از این بیمارستان‌ها نزدیک به ۲۵ سال متوقف شده بود.

ساخت و تکمیل ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن برای محرومین

مخبر در ادامه، قرارداد ساخت و تکمیل ۲۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن محرومین با سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد تومان، حمایت مالی و بیمه ای از ۲۰ هزار یتیم در مناطق محروم، شناسایی و درمان زوج های نابارور کم بضاعت با هزینه ۱۰ میلیارد تومان را از دیگر خدمات بنیاد برکت برشمرد.

وی خدمات سلامت الکترونیک، خدمات قرض الحسنه، کمک به بیماران صعب العلاج، ساخت بیمارستان فوق تخصصی و پیشرفته برکت و ... را از دیگر خدمات بنیاد برکت نام برد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) ادامه داد: ‌۳۰۰ کارخانه و بنگاه کوچک اقتصادی هم در راستای رونق تولید و اشتغالزایی با کمک بنیاد برکت ایجاد شده است.

وی در ادامه با تأکید بر این مطلب که ایران در زمینه امکانات کشور عجیبی است، گفت: برخی آمار بیکاران را پنج میلیون نفر و برخی دیگر ۳ میلیون نفر اعلام می‌کنند و این درحالی است که کشور مانند ایران با این همه امکانات نباید چنین آمار بیکاری داشته باشد.

مخبر افزود: ایران کشوری است که ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد اما ما از این امکان چه استفاده‌ای کرده‌ایم؟ و این درحالی است که در تمام دنیا آبادترین شهرها در کنار دریا است ولی در کشور ما بدترین شهرها کنار دریا هستند.

۹۵ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود

وی تأکید کرد: ۹۵ درصد زعفران جهان در ایران تولید می‌شود و چرخه اقتصادی این محصول در جهان چیزی حدود هشت میلیارد دلار است اما ما با تولید ۹۵ درصدی این محصول تنها ۴۰۰ میلیون دلار استفاده داریم.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) رتبه صنایع دستی ایران در جهان را ۸ اعلام کرد و گفت: ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار گردش اقتصادی صنایع دستی در جهان است و سهم ایران از این رقم تنها ۵۰۰ میلیون دلار است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه با توجه به امکانات در کشور ما نباید در زمینه اشتغال مشکلی داشته باشیم، گفت: کشور نیازمند تقوای سیاسی است و شخصیت‌ها و مسئولان باید این باور داشته باشند که نباید خود را ببینند و تمام تلاش آنها باید در راستای حل معضلات و مشکلات باشد زیرا در کشور ما پول هست، منابع هست و خلاقیت و انگیزه هم وجود دارد.

مخبر همچنین به سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی این نهاد در قم اشاره و بیان کرد: این رقم در بخش‌های اشتغالزایی و زیربنایی قم سرمایه‌گذاری شده و این بنیاد آمادگی را دارد تا با تشکیل کارگروهی که پروژه‌هایی را در زمینه اشتغالزایی معرفی کند ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر در قم سرمایه‌گذاری کند.