به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره اخبار رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، دراين ديدار باهنر روابط ايران و يمن را در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه، روابطي ويژه و ممتاز برشمرد و مشتركات تاريخي فرهنگي و نيز همكاري هاي فيمابين را از عوامل اصلي توسعه مناسبات خوب دو كشور عنوان كرد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با خاطرنشان ساختن روند روابط دو كشور در عرصه هاي مختلف تصريح كرد: گرچه در مقطع كنوني همكاري هاي فيمابين در زمينه هاي سياسي و اقتصادي قابل قبول است ليكن ظرفيتهاي فراوان ديگر براي توسعه و گسترش روابط وجود دارد كه هنوز از آنها استفاده نشده است.

باهنر درادامه با ابراز خرسندي از همكاري ها و هماهنگي هاي خوب و مثبت دو كشور در مجامع بين المللي تحكيم و تقويت مناسبات پارلماني را در نزديك تر ساختن روابط فيمابين و همسو كردن هرچه بيشتر مواضع دو كشور در عرصه هاي جهاني حائز اهميت و تعيين كننده ارزيابي كرد.

نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به رفت وآمدهاي مقامات دو كشور و تاثير آن در مناسبات دوجانبه اظهار اميدواري كرد كه با سفر رئيس جمهوري يمن به ايران و گفتگوهاي مستقيم طرفين زمينه را براي تعميق هر چه بيشتر روابط در عرصه هاي گوناگون فراهم گردد.

در ادامه اين ديدار جمال عبدالله السلال سفير جمهوري يمن در تهران نيز روابط دو كشور را طولاني، ديرينه و ويژه خواند و علاقمندي مقاملات عاليرتبه كشور متبوعش را مبني بر تحكيم وتقويت هر چه بيشتر مناسبات فيمابين در عرصه هاي مختلف مورد تاكيد قرار داد.

عبدالله السلال در ادامه با خاطرنشان ساختن هماهنگي هاي خوب تهران و صنعا در محافل جهاني بويژه در مسئله حمايت از مردم مظلوم فلسطين و لبنان وانجام اصلاحات در سازمان ملل متحد بر استمرار و تقويت همكاري هاي نزديك تر دو كشور در عرصه هاي بين المللي تاكيد كرد.