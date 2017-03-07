۲هزار و ۸۹۹ اصله انواع چوب قاچاق در صومعه سرا کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید نعمتی بعد ازظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت هفته منابع طبیعی با اشاره به عملکرد اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صومعه سرا، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۸۹۹ اصله انواع چوب آلات قاچاق و غیرمجاز در سطح شهرستان کشف و ضبط شد.

وی افزود: همچنین در این مدت ۲۶ استر هیزم نیز توسط یگان حفاظت اداره منابع طبیعی صومعه سرا کشف و ضبط شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری صومعه سرا به رفع تصرف و خلع ید اراضی ملی براساس مواد ۵۵ و ۶۹۰ اشاره کرد و گفت: در مجموع طی سال جاری ۲۳ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شدند.

وی به اجرای ماده ۴۲ در زمینه قطع غیرمجاز اشجار در قالب ۲۳ فقره پرونده و ماده ۴۸ در خصوص حمل غیر مجاز چوب آلات ۱۷ فقره تشکیل پرونده اشاره وخاطرنشان کرد: همچنین برای اجرای ماده ۶۹۰ تصرف و تخریب اراضی ملی به مساحت یک و نیم هکتار پنج فقره پرونده تشکیل شده است.

به گفته این مسئول یک هزار و ۳۰۰ فقره به استعلامات دستگاه های مختلف اعم از بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، دهیاری، ثبت اسناد و املاک، امور آب و بخشداری از سوی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در سال ۹۵ پاسخ داده شده است.

نعمتی همچنین در ادامه به برنامه های هفته منابع طبیعی در سطح شهرستان صومعه سرا اشاره کرد و دیدار با امام جمعه و فرماندار، کاشت نمادین نهال در پارک ساحلی تولم شهر و ندامتگاه تربیتی غرب گیلان(زندان ضیابر) وگردهمایی همیاران را بخشی از برنامه های این هفته اعلام کرد.

وی توزیع ۱۲ هزار اصله انواع نهال در بین مدارس، دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها، نماز جمعه و افراد حقیقی به صورت رایگان را از شاخص ترین برنامه این هفته در شهرستان عنوان و تصریح کرد: این نهال ها از انواع سرو نقره ای و خمره ای، کاج، بلوط، افرا و صنوبر هستند.