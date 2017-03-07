کنگره بین المللی شهدای جهان اسلام در مشهد برگزار می شود

عابدین عابدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کنگره بین المللی شهدای جهان اسلام، روز چهارشنبه برگزار می شود، اظهار کرد: مراسم فردا با حضور رئیس جمهور کشورمان و جمعی ازخانواده شهدای کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، لبنان، پاکستان، فلسطین، بوسنی هرزگوین ویمن و با حضورحدود ۳۰۰ تن از خانواده شهدای ایرانی فردا در مشهد برگزار می شود.

وی افزود: اولین خانواده از این شهدا خانواده شهید سید عباس موسوی دبیر کل سابق حزب‌الله لبنان وشهید راغب حرب یکی از رهبران روحانی مقاومت اسلامی لبنان روز گذشته وارد مشهد شدند که بلافاصله مورد استقبال خانواده شهدای این شهر و مسئولان بنیاد شهید استان قرار گرفتند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی با بیان اینکه هنوز برخی از خانواده های شهدا وارد مشهد نشده اند، ادامه داد: ظهر امروز نیز خانواده شهید عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله لبنان برای شرکت در کنگره بین المللی شهدای جهان اسلام وارد مشهد می شوند.

وی اضافه کرد: روز گذشته نیز نه نفر ازخانواده شهدای کشور بوسنی وهرزگوین وارد مشهد شدند وظهر امروز نیز تعدادی دیگراز خانواده شهدا از کشورهای سوریه ، عراق و پاکستان به این شهر وارد می شوند.

وی با بیان لینکه این کنگره برنامه ای است که در سال ۹۵ به مناسبت انتخاب مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار می شود، گفت: کنگره بین المللی شهدای مدافع حرم جهان اسلام و کنگره بین المللی شهدای منا جهان اسلام نیز از دیگربرنامه های دردست اقدام بنیاد شهید استان به مناسبت رویداد مشهد ۲۰۱۷ است که در سال ۹۶ برگزار خواهد شد.