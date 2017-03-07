افزایش سرعت باد در استان بوشهر/ خلیج فارس مواج است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آب و هوایی استان بوشهر، اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت با افزایش سرعت وزش باد ارتفاع موج دریا نیز افزایش یافت.

وی افزود: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده تداوم وزش باد شمال غربی طی امروز تا بامداد فردا برای نواحی مرکزی و جنوبی استان است و با توجه به این شرایط برای سواحل جنوبی استان، همچنان دریا، مواج و متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر خاطرنشان کرد: برای ۲۴ ساعت آینده آسمان صاف تا قسمتی ابری، همراه با غبار محلی و در مناطق جنوبی گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: جهت باد نیز غالبا شمال غربی با سرعت هشت تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت و در سواحل مرکزی و جنوبی استان با تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت و از بامداد فردا در همه قسمت‌ها شمال غربی تا شمال با سرعت هشت تا ۲۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

مساعدی اضافه کرد: ارتفاع موج در سواحل شمالی و مرکزی استان ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و از بامداد فردا در سواحل شمالی و مرکزی ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر است.

وی بیان کرد: فردا زمان مد اول دریا ساعت شش و ۲۰ دقیقه بامداد، جزر دریا ساعت ۹ و ۱۳ دقیقه و مد دوم دریا ساعت ۱۶ و ۱۹ دقیقه خواهد بود.