٨٤ درصد اراضی استان البرز ملی و دولتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اردشیر جابری در شورای حفظ حقوق بیت المال اراضی و منابع طبیعی استان البرز که بعد از ظهر سه شنبه در مرکز آموزش مجریان و بهره برداران منابع طبیعی دکتر جوانشیر با حضور قضات استان و دیگر مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: ۸۴ درصد از مساحت استان البرز را اراضی ملی و دولتی تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه در راستای ماده ۵۵ ممانعت لازم در خصوص عملیات دست درازی به ۱۳۵ هکتاری از اراضی ملی صورت گرفته است، افزود: در ۴۰ فقره حکم صادره بالغ بر ۱۱۴ هکتار رفع تصرف شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز خاطرنشان کرد: در مجموعِ ۹۳ فقره عملیات ، ۲۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است‌.

وی با بیان اینکه در مدت زمان ۱۱ ماهه سال جاری ۱۰۸ فقره پرونده رفع تصرف به مساحت ۱۴۱ هکتار تهیه، تنظیم و به مراجع قضائی تحویل داده شده است، تصریح کرد: ۵۹ فقره پرونده ماده ۴۴ تخلف دامی تنظیم شده که این مهم ٤٠ هزار و ۸۵۲ راس دام را شامل می شود.

جابری در خاتمه با اعلام اینکه در سطح استان البرز ۲۷ فقره حریق در اراصی ملی و مراتع صورت گرفته است، افزود: در این بخش با کاهش چشمگیری نسبت به سنوات گذشته مواجه بوده ایم.