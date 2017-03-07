نبود حامی مالی مهمترین مشکل هیئت فوتبال چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری ظهر سه شنبه در مجمع سالیانه هیئت فوتبال استان اظهار داشت: در استان چهارمحال و بختیاری استعدادهای ورزشی زیادی به ویژه در رشته فوتبال وجود دارد که سبب عدم وجود امکانات مناسب بسیاری از استعدادهای ورزشی شکوفا نمی شوند و همچنین نمی‌توانیم به جایگاه اصلی خود در ورزش دست پیدا کنیم.

وی در ادامه گفت: در بخش آموزش مربیان و داوران در بین ۵۰ هیئت استانی در کشور رتبه برتر را کسب کرده ایم و همچنین ۶۰۰ مسابقه در طول سال در استان برگزار شده است.

رئیس هیئت فوتبال چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در سالجاری درآمدهای هیئت فوتبال استان از منابع مختلف اعم از فدراسیون فوتبال، استانداری، اداره کل ورزش و جوانان تامین شد که حدود ۲۳۲ میلیون تومان بود.

وی افزود: ۴۵ درصد از بیمه ورزشی استان چهارمحال و بختیاری مربوط به رشته ورزشی فوتبال است.

رئیس هیئت فوتبال چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: نبود ورزشگاه استاندارد، عدم وجود حامیان مالی و امکانات اندک از عمده ترین مشکلات ورزش فوتبال استان چهارمحال و بختیاری است.