صدراعظم آلمان خواستار تسريع بازسازي عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي مجله آلماني زبان اشپيگل، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در گفتگويي با اين مجله با اشاره به اوضاع عراق اظهار داشت : كشورهاي خارجي با اختصاص دادن مبالغي بعنوان وام به منظورمشاركت در بازسازي عراق بايد اين كشور را در روند بازسازي حمايت كنند .

صدر اعظم آلمان در بخش ديگري از اين گفتگو خاطر نشان كرد : بر اساس اطلاعاتي كه بدست آورده ام تا كنون فرانسه در صدد است تا اين اقدام را انجام دهد .

شرودر در ادامه تصريح كرد : من هم اكنون اعلام مي كنم كه آلمان آماده است تا در اين راه با ساير كشورها مشاركت نمايد . وي همچنين با بحراني خواندن اوضاع عراق خواستارتسريع در بازسازي و بازگرداندن امنيت و ثبات به اين كشور شد .



