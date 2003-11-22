۱ آذر ۱۳۸۲، ۱۱:۳۴

صدراعظم آلمان خواستار تسريع بازسازي عراق شد

صدراعظم آلمان در گفتگو با مجله اشپيگل با بحراني خواندن اوضاع عراق خواستار تسريع در بازسازي اين كشورشد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي مجله آلماني زبان اشپيگل، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در گفتگويي با اين مجله با اشاره به اوضاع عراق  اظهار داشت : كشورهاي خارجي با اختصاص دادن مبالغي بعنوان وام به منظورمشاركت در بازسازي عراق بايد اين كشور را در روند بازسازي حمايت كنند .   
صدر اعظم آلمان در بخش ديگري از اين گفتگو خاطر نشان كرد : بر اساس اطلاعاتي كه بدست آورده ام تا كنون فرانسه در صدد است تا اين اقدام را انجام دهد . 

شرودر در ادامه تصريح كرد : من هم اكنون اعلام مي كنم كه آلمان آماده است تا در اين راه با ساير كشورها مشاركت نمايد . وي همچنين با بحراني خواندن اوضاع عراق خواستارتسريع در بازسازي  و بازگرداندن امنيت و ثبات به اين كشور شد .

                                                                 

