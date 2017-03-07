به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلیمانی پیش از ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید بهرام شکری اظهار داشت: دو راهکار برای مواجهه با محرومیت‌ها وجود دارد یکی انتظار برای رفع این محرومیت‌ها توسط ارگان‌های دولتی و دیگری توجه به رهنمودهای امام خمینی و رهبر انقلاب در ارتباط با ضرورت محرومیت‌زدایی و استفاده از ظرفیت‌های بسیج برای رفع این محرومیت‌ها است.

وی با اشاره به اینکه رفع محرمیت‌های شهری و روستایی از تحولات مهمی است که به برکت انقلاب اسلامی رقم خورده است، افزود: به یقین استفاده از ظرفیت بسیج برای محرومیت‌زدایی موجب پیشبرد کارها با سرعت بیشتر می‌شود و راهی میانبر در میانه فعالیت دستگاه‌های مسئول در راستای محرومیت‌زدایی است.

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) با بیان اینکه افتتاح بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید بهرام شکری در یکی از مناطق محروم شهر اصفهان موجب افتخار بسیج است، بیان داشت: بسیج به عنوان نیروی مردمی می‌تواند در راستای محرومیت زدایی از شهرها و روستاها برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه به فرموده رهبر معظم انقلاب یکی از وظایف اصلی بسیج، محرومیت‌زدایی است، ادامه داد: با توجه به چالش‌های شدید اقتصادی در کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به محرومیت‌زدایی داریم به ویژه اینکه مردم مناطق محروم با وجود گسترش بیمه‌ها و خدمت‌ بهداشتی درمانی نتوانسته‌اند از این خدمات به درستی بهره‌مند شوند.

پیشنهاد سپاه صاحب الزمان برای تشکیل قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی در مناطق محروم

سردار سلیمانی با بیان اینکه انگیزه محرومیت‌زدایی در سطح بسیار بالای نظام و انقلاب وجود دارد، گفت: قرارگاه محرومیت‌زدایی در سپاه پاسداران در همین راستا راه‌اندازی شد و فعالیت‌خود را از سال ۹۶ در حوزه‌های اشتغال‌زایی، فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در حوزه بهداشت و درمان آغاز خواهد کرد.

وی با اشاره به پیشنهاد سپاه صاحب الزمان به فرمانده کل سپاه تاکید کرد: این پیشنهاد مبنی بر راه‌اندازی قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی در برخی‌ها از مناطق محروم به عنوان بسیج انقلاب بوده است.