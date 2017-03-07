ویژه نامه «اندیشه خودباوری» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه نامه تخصصی همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد، با عنوان «اندیشه خودباوری» منتشر شد.

در نشریه اندیشه خودباوری مطالبی با عنوان، در مسیر حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی، دغدغه های امام خمینی(ره) در خودکفایی و استقلال ملی، اقتصاد مقاومتی در منظومه آرمانی انقلاب اسلامی، گفتمان تحریم در اندیشه بیداری اسلامی و پیشینه اندیشه تحریم و ضرورت اقتصاد مقاومتی در جامعه ایران و همچنین توسعه وابسته کلید فهم توسعه نیافتگی را می خوانید.

همچنین در این شماره گفتگوهایی با اصغر منتظر القائم و مسعود درخشان و حجت الاسلام مهدی ابوطالبی انجام شده است.

نشریه اندیشه خودباوری در ۱۷۶ صفحه، توسط انتشارات مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شده است و هم اینک در اختیار علاقه مندان قرار دارد.

این مجله در همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ پیوند فرهنگ، سیاست و اقتصاد که ۴ اسفندماه در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، توزیع شد.