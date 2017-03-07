۱۱۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی(ره) بشرویه

به گزارش خبرنگار مهر، قائم عبداللهی ظهر دوشنبه در ستاد زکات شهرستان بشرویه و تجلیل از زکات دهندگان برتر این شهرستان بیان کرد: در کتاب قرب الاسناد از امام صادق(ع) روایت شده است که «بیمارانتان را با صدقه مداوا کنید، و درهای بالا را با دعا رفع کنید، و مالهای خود را با زکات نگهداری کنید».

وی با اشاره به ۱۴ اسفند ماه ، سالروز تشکیل کمیته امداد امام خمینی(ره) به خدمات این نهاد اشاره کرد و افزود: یک هزار و ۱۰۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان هستند.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۱۳۱ خانوار بیمار قلبی، دیابتی، سرطانی و... و ۱۲ بیمار صعب العلاج هستند که ماهانه مبلغ ۵ میلیون تومان برای درمان آنها هزینه می شود.

رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی (ره) بشرویه افزود: تعداد ۷۵ خانوار تحت پوشش این نهاد یتیم، ۴۱۹ خانوار بی سرپرست و ۴۷۵ خانوار از کارافتاده هستند.

وی گفت: تعداد ۱۵۰ کودک دچار سوء تغذیه، ۲۶۱ دانش آموز ، ۲۲ دانشجو و ۲۵ خانواده مستاجر نیز تحت پوشش این نهاد هستند.

عبداللهی اظهار داشت: در کمیته امداد سعی برآن داریم تا آموزش های لازم را به افراد در زمینه هایی که توانایی دارند ارائه داده تا بتوانند از این طریق برای خود درآمد کسب کنند.

در پایان این نشست از زکات دهندگان برتر شهرستان و نیز افراد خیر و حامی خانوارهای تحت پوشش این نهاد قدردانی شد.