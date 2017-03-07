توسعه سواحل مکران با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن بختیار ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری بخش زرآباد که با حضور مسئولین، ریش سفیدان و علما برگزار شد، اظهار داشت: وظیفه تمامی دستگاه ها رساندن مکران به توسعه مطلوب است.

وی با اشاره به دستاوردههای برجام افزود: برجام سبب شد بسیاری از مسائل را که دشمنانان نقشه آن را برای ایران اسلامی کشیده بودند نقش بر آب شود.

وی با اشاره به ترور دانشمندان هسته ای توسط استکبار جهانی بیان کرد: با تلاش محققان، ایران اسلامی هم اکنون از نظر علمی پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

فرماندار شهرستان کنارک با اشاره به ظرفیت کشاورزی بخش زرآباد ادامه داد: در حال حاضر دو هزار هکتار از اراضی بخش زرآباد به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز هستند و در تلاش هستیم سه هزار هکتار از اراضی دیگر این بخش هم به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شود.

وی خاطرنشان کرد: به همت دولت تدبیر و امید مدرسه دو کلاسه روستای گزاپ که ۶ نفر دانش آموز دارد با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.

وی با اشاره به اینکه گردشگری، امروز در دنیا به یک صنعت درآمد زا تبدیل شده، افزود: ایران اسلامی از نظر طبیعت گردی و آثار باستانی مورد توجه گردشگران کشورهای مختلف جهان است.

همچنین در ادامه این جلسه بخشدار زرآباد اظهار داشت: بخش زرخیز زرآباد از ظرفیت و پتانسیل خوبی در زمینه های برخوردار است و باید این ظرفیت ها را به بهترین شکل به نمایش گذاشت.

عبدالمجید احلال زهی ادامه داد: به دهیاران روستاهای بخش زرآباد ابلاغ شده است که در هر روستا شورایی مشورتی جهت آبادانی و پیشرفت روستا تشکیل بدهند.

امام جمعه اهل سنت شهر زرآباد نیز گفت: گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان یکی از رویدادهای تاریخی در استان بود.

مولوی عبدالملک مهروزهی تصریح کرد: با همت دولت تدبیر و امید امیدواریم به زودی شاهد روشن شدن مشعل گاز در تمامی نقاط استان سیستان و بلوچستان باشیم.

شهردار شهر زرآباد نیز در این جلسه اظهار داشت: با تدابیری که انجام شده است بلوار خلیج فارس و پارک ملت شهر زرآباد در هفته دولت به بهره برداری می رسند.

درویش بلوچ نیا ادامه داد: به زودی جشن آسفالت تمامی معابر (روسیاهی معابر) در شهر زرآباد برگزار می شود.

وی با اشاره به قول مساعد معاون وزیر راه و شهرسازی جهت اتصال شهر زرآباد به سواحل حرگی افزود: با ایجاد جاده ۱۲ کیلومتری در این مسیر مسافران و گردشگران در فاصله زمانی ۵ دقیقه می توانند به سواحل حرگی سفر کنند.

وی تصریح کرد: با اتصال زرآباد به سواحل حرگی می توان در جذب گردشگر هم پیش قدم شد.