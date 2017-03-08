منصوریان در استقلال هم مثل نفت تنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که علیرضا منصوریان با اعصابی خراب، تیمش را برای اردو به هتل فرستاد و پس از آن راهی جلسه با اسپانسر باشگاه شد، مشخص نیست مدیرعامل باشگاه در حال چه کاری است که سرمربی باید چنین کارهایی را انجام دهد.

آیا وظیفه سرمربی تیم است که با اسپانسر تیم جلسه بگذارد آن هم بعد از سه روز جلسه با بازیکنان؟ آیا نباید سید رضا افتخاری در این سه روز خودش را به تمرین تیم می رساند و حرف های بازیکنان را گوش می کرد و با آنها حرف می زد و آنها را قانع می کرد که به میدان بیایند؟

آیا نباید مدیرعامل تامین بودجه می کرد تا بازیکنان در تمرین حاضر شوند و به فکر بیماری مادر هم تیمی و سرافکندگی شب عید نباشند؟ منصوریان سه روز وقت گذاشت و موفق نشد، او به سرعت به جلسه با اسپانسر رفت آن هم تنها و بدون یار و یاور و بدون حمایت.

آیا باید منصوریان در این وادی تنها باشد؟ منصوریان در نفت تهران هم اینگونه بود، او در نفت هم مشکلات مالی زیادی از میانه های فصل داشت. آنجا هم تنها بود و خودش تیم را جمع می کرد و به مسابقات می برد.

باید دید کار این رسم برای منصوریان تا کجا ادامه خواهد داشت. قصه او مثل آن بازیکنی شده که خودش باید سانتر کند و خودش هم بیاید و توپ سانتر شده را گل کند.