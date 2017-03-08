اساسنامه کمیته المپیک همچنان در بلاتکلیفی/در دستور جلسه مجمع نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی دهم شهریورماه طرح «انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از المپیک» قانونی اعلام کرد و آن را به تصویب نهایی رساند، اعضای شورای نگهبان هم این طرح را ۲۴ شهریورماه تائید کردند واینگونه انتزاع دو کمیته ملی المپیک و پارالمپیک از یکدیگر به عنوان یک قانون، ۲۸ مهرماه توسط رئیس جمهور ابلاغ شد تا کمیته ملی پارالمپیک در فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات بعدی آن قرار بگیرد.

در این قانون ابلاغی به کمیته ملی پارالمپیک فرصت داده شد تا حداکثر ظرف مدت سه‌ ماه از تاریخ ابلاغ، اساسنامه خود را با نظارت وزارت ورزش و جوانان تهیه کرده و به‌ تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین کمیته ملی المپیک هم موظف شد تا اصلاحات لازم در اساسنامه خود را طی همین مدت زمان تعیین شده انجام دهد. (تبصره ۳ قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از المپیک: اصلاحات اساسنامه جاری کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران «همزمان» به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.)

بر این اساس ۲۸ دی ماه مهلت قانونی که برای تهیه و اصلاح اساسنامه دو کمیته ملی پارالمپیک و المپیک تعیین شده بود؛ به پایان رسید. کمیته ملی پارالمپیک پیش از این زمان پیش نویس اساسنامه خود را نهایی کرد و در اختیار وزارت ورزش قرار داد. در حال حاضر هم این پیش نویس در مرحله تائید توسط هیات وزیران قرار دارد اما اساسانامه کمیته ملی المپیک همچنان در مرحله اول اصلاح به سر می برد در حالیکه هفته آینده مجمع عمومی این کمیته برگزار می شود و باید اساسنامه قبل از ارسال به هیات وزیران توسط اعضای مجمع تائید شود.

چهار مرحله ای که اساسنامه باید از آنها عبور کند

به گزارش خبرنگار مهر، ۱- هیات اجرایی، ۲- مجمع کمیته، ۳- هیات وزیران و ۴- کمیته بین المللی المپیک (IOC) مراحلی است که اساسنامه کمیته ملی المپیک به ترتیب باید از آنها عبور کند تا اصلاحات صورت گرفته در آن به صورت قانونی قابلیت اجرا پیدا کنند. با این اوصاف تا قبل از تائید اصلاحات توسط اعضای مجمع، اساسنامه اصلاحی نباید برای هیات وزیران ارسال شود اما آیا با روندی که هیات اجرایی تا به امروز طی کرده، اساسنامه اصلاحی برای ارائه به مجمع هفته آینده آماده می شود؟

کمیته ملی المپیک خیلی وقت پیش و تقریبا همزمان با ابلاغ قانون انتزاع، اولین اقدام را برای اصلاح اساسنامه خود برداشت. بر این اساس رسول خادم و کمیسیون مطبوعش در کمیته ملی المپیک مسئولیت اصلاح اولیه اساسنامه را عهده دار شدند. این کار توسط خادم و کمیسیون مدیریت و راهبردی انجام شد؛ اما انجام اقدامات تکمیلی برای نهایی کردن این اصلاحات در داخل مجموعه کمیته ملی المپیک با تاخیر زیاد آغاز شد به گونه ای که هنوز کار در همان مرحله اول یعنی بررسی در هیات اجرایی به سر می برد و تمام نشده است.

کمیته ملی المپیک برای هماهنگی بیشتر با وزارت ورزش و اینکه از همان ابتدای کار به نوعی نظر دولت را در اصلاح اساسنامه خود داشته باشد، خواستار معرفی نماینده از وزارت ورزش شد تا این کار در حضور وی پیگیری شود. وزارت ورزش هم امیررضا خادم، معاون حقوقی خود را برای حضور در جلسات اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک برگزار کرد.

با این حال در نشست ۹ بهمن ماه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، اولین ورود و رسیدگی جدی اعضا به پرونده اصلاح اساسنامه در غیاب نماینده وزارت ورزش انجام شد. البته در دیگر نشست هایی که اعضای هیات اجرایی به همین منظور تشکیل دادند، نه تنها امیررضا خادم بلکه محمدرضا داورزنی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای هم حضور داشت. این افراد حتی در یک نشست فوق العاده هم موضوع اصلاح اساسنامه کمیته ملی المپیک را پیگیری کردند اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است.

آیا موضوع اساسنامه در مجمع کمیته مطرح می شود؟

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک که نشست یکشنبه گذشته خود را لغو کرد، شنبه هفته آینده تشکیل جلسه می دهد. برای این نشست از نمایندگان وزارت ورزش هم دعوت شده چون ادامه بررسی اصلاح اساسنامه مهمترین موضوع جلسه خواهد بود. اینکه در نشست شنبه (۲۱ اسفندماه) هیات اجرایی، موضوع اصلاح اساسنامه به سرانجام می رسد و آماده ارائه به مجمع ۲۳ اسفندماه می شود یا نه، اصلا مشخص نیست. اگرچه خبرنگار مهر هم کسب اطلاع کرده که «طرح اساسنامه اصلاحی و گرفتن تائیدیه از اعضای مجمع» در دستورالعمل مجمع عمومی کمیته ملی المپیک گنجانده نشده است!

با این اوصاف پروسه اصلاحات اساسنامه کمیته ملی المپیک و تائید نهایی آن که ابتدا و با توجه به فرصت زمانی که از زمان ابلاغ قانون انتزاع وجود داشت، تصور می شد تا پایان سال به سرانجام می رسد نه تنها تا پایان اسفندماه نهایی نمی شود بلکه احتمالا مدت زمان بیشتری هم نیاز داشته باشد چون به هر حال باید برای گرفتن تائیدیه اعضای مجمع، مجمع دیگری برگزار شود چراکه ۱- هنوز اصلاحات اساسنامه درهیات اجرایی تمام نشده است و ۲- اگر هم این کار در نشست شنبه نهایی شود، مطرح کردن اساسنامه در دستورالعمل مجمع دوشنبه آینده قرار داده نشده است مگر اینکه در مجمع پیش رو (۲۳ اسفندماه) این اختیار از اعضای مجمع گرفته شود که اساسنامه بعد از انجام اصلاحات مورد نظر، بلافاصله برای هیات وزیران ارسال شود.