به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید شهاب‌الدین حسینی با حضور در دفتر فرمانداری شهرستان آذرشهر اظهار داشت:با توجه به قرار گیری بشر امروز در قرن بیست و یکم و رشد سریع ارتباطات باعث شده است که حصارهای ملی ،قومی و مذهبی به لرزه در آید.

دکتر حسینی افزود:پیشرفت تکنولوژی باعث شده است که فرهنگ های مختلف به یک تقابل ناخواسته دچار شوند و فرهنگ های قوی تر،فرهنگ ضعیف تر را طعمه خود سازند،افزون براین تهاجم فرهنگی یک واقعیت است.آمریکا هم با سپاهی بزرگ از خبرگزاریها ،ماهواره های مخابراتی،رسانه های صوتی و تصویری،شبکه اینترنت مطبوعاتی با شمارگان میلیونی و ده ها ابزار کار آمد دیگر ،اسلام و مسلمانان را به یک جنک فرهنگی نا برابر کشانده است و شیطان بزرگ با تمام توان تبلیغاتی خود به ابزاری برای صهیونیزم جهانی تبدیل شده است.

دبیر ستاد عفاف و حجاب استان با اشاره به اهداف صهیونیزم بین الملی افزود:آنها به دنبال فساد کاری در زمین و تسخیر جهان از راه گستراندن منکرات و مفاسد اجتماعی هستند که اولین هدفشان مستحکم ترین سنگر فرهنگی دنیای اسلام جمهوری اسلامی است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی یاد آور شد:در برابر این هجمه های استکبار که دامنگیر جوانان و تحصیل کرده های جامعه است نتوانیم حجم قابل قبولی از اطلاعات و معارف اسلامی را عرصه کنیم در این نبرد رسانه ای خواهیم باخت و از صحنه فرهنگی جامعه حذف خ.اهیم شد،بنابراین تبلیغات اسلامی،یک ضرورت انکار ناپذیر است.

حسینی با اشاره به ابزار تبلغ افزود:در زمان حاضر ابزارهای متنوع و فنون گوناگونی برای تبلیغ وجود دارد که باید از همه آنها چه سنتی و چه مدرن بهره گرفتو روشن است هرچه ابزارها و فنون به کار گرفته شده در تبلیغ کامل تر و موثر تر باشد اثر تبلیغ قوی تر و ماندگارتر خواهد بود.

وی درباره وظیفه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی تشریح کرد: تبیین و تبلیغ مباحث دینی مخصوصا قرآن و عترت، وظیفه اصلی سازمان است ولی از آنجایی که سیاست نیز از دین جدا نیست، باید سازمان تبلیغات اسلامی به حوزه اجتماعی و سیاسی نیز ورود کند.

حسینی خاطرنشان کرد: مسئولانی که پا در عرصه مدیریت سازمان تبلیغات اسلامی می‌گذارند، باید بدانند که علی‌رغم تمام گرایشات سیاسی باید وظایف یک مدیر تبلیغات را که کنترل اصل ایمان است به نحو احسنت انجام دهند.

همچنین در این جلسه، فرماندار شهرستان آذرشهر درباره انتخاب حجت‌الاسلام یحیی حسینی خورنژاد به سمت ریاست اداره تبلیغات اسلامی آن شهرستان گفت: فردی که به سازمان قدم می‌گذارد، باید از هر لحاظ توانا و قدرتمند باشد و حجت‌الاسلام خورنژاد حسینی نیز از لحاظ اینکه در بین مردم آذرشهر از محبوبیت خوبی برخوردارند، شایسته مدیریت این حوزه در شهرستان هستند چراکه جایگاه مردمی بسیار مهم است و با هیچ‌چیزی قابل معامله نیست.

وی انتخاب افراد شایسته را برای حوزه‌های مدیریتی لازم دانست و افزود: باید در شهرستان‌هایی مثل آذرشهر که برای استان مهم و تاثیرگذار است، افرادی شایسته‌ای برای مدیریت انتخاب شوند چراکه در غیر اینصورت آثار منفی آن را خواهیم دید.

فرماندار آذرشهر متذکر شد: منشا اصلی و ویژگی مشترک ما دین ماست و مسئولین باید حین ورود به مسئله مدیریت، هر گرایش سیاسی که دارند کنار بگذارند و با یک‌دلی و جانسوزی صرفا به مردم خدمت کنند.

همچنین مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در سفری که به آذرشهر داشت، با امام جمعه این شهرستان نیز دیدار کرد و درباره مسائل مرتبط با سازمان تبلیغات اسلامی آذرشهر، به گفتگو پرداخت.

این گزارش می افزاید حجت الاسلام حسینی در این سفر با تقدیر از زحمات حجت الاسلام احد محمودزاده، رئیس سابق سازمان تبلیغات آذرشهر، حجت‌الاسلام یحیی حسینی خورنژاد را طی حکمی به عنوان رئیس جدید سازمان تبلیغات آذرشهر معرفی کرد.