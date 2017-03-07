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۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۷:۵۰

مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور استان کرمانشاه خبرداد:

اسکان ۱۶۱ هزار نفر روز توسط قرارگاه راهیان نور کرمانشاه

اسکان ۱۶۱ هزار نفر روز توسط قرارگاه راهیان نور کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم(ص)کرمانشاه گفت: تاکنون قریب به ۱۶۱هزار نفر روز توسط قرارگاه راهیان نور اسکان داده شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی راد امروز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در محل سالن جلسات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برگزار شد، گفت: امروز یکی از عرصه های بزرگ فرهنگی راهیان نور است که در ترویج و نشر ارزشهای دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نقش آفرینی می کند.

وی افزود: سالیانه با تلاش و کوشش در سطح استان کرمانشاه قریب به یک میلیون نفر از یادمانها و مناطق عملیاتی بازدید می کنند.

یوسفی راد بیشترین بازدید را از یادمان مرصاد عنوان کرد و بیان داشت: طی امسال ۱۰۴ زائر غیر ایرانی از ۸ کشور جهان از جمله سوریه، ترکیه، آلمان و افغانستان و ... از یادمانها و مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید بعمل آوردند.

وی از اعزام اقشار مختلف به مناطق عملیاتی جنوب و غرب خبر داد و بیان داشت: در مجموع از اردیبهشت سالجاری تا کنون ۴۹ هزار و ۹۸ نفر به این مناطق اعزام شدند.

به گفته این مسئول از ۲۷ اسفند تا ۱۵ فروردین اردوهای راهیان نور دانشجویی و محلات ادامه خواهد داشت.

مسئول سازمان اردویی و راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه ابراز داشت: تا کنون ۱۶۰ هزار و ۹۰۰ نفر روز توسط قرارگاه راهیان نور اسکان داده شده اند و این استان آمادگی کامل برای پذیرفتن زائرین در ایام نوروز را خواهد داشت.

یوسفی راد همچنین خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه یکی از بهترین استانها است که در بحث اسکان،  ۵ هزار نفر را همزمان در زائر سراها می تواند اسکان دهد.

وی اذعان داشت: طی سال گذشته در ایام نوروز بیش از ۱۵۰ هزار زائر از مناطق عملیاتی بازدید کردند و امیدواریم امسال این تعداد افزایش چشمگیری داشته باشد.

وی در پایان با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری تاکید کرد: باید نسبت به نشر و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل آینده در قالب سفر معنوی کاروانهای راهیان نور اهتمام ویژه داشته باشیم.

کد مطلب 3926245

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