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۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۴۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

کارگر پروژه آب‌رسانی روستاهای پلدختر در حین انجام‌وظیفه جان باخت

کارگر پروژه آب‌رسانی روستاهای پلدختر در حین انجام‌وظیفه جان باخت

پلدختر- رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر از جان باختن کارگر پروژه آب‌رسانی روستاهای جنوب این شهرستان در حین انجام‌وظیفه خبر داد.

حمید بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فوت یک کارگر پروژه آبرسانی روستاهای جنوب پلدختر اظهار داشت: این کارگر که یوسف تقی پور نام دارد ساعت ۱۶ امروز  سه شنبه درهنگام جابجایی دیوارهای بتنی پیش ساخته دو تنی دچار حادثه شد.

وی گفت: شرکت آبرون پایدار این دیوارهای بتنی را برای ساخت محوطه ایستگاه پمپاژ آبرسانی روستاهای جنوب شهرستان پلدختر به کار می برد که بر اثر سهل انگاری پیمانکار و راننده جرثقیل در هنگام بارگیری در تالاب های تنگ فنی پلدختر این کارگر  زیر آوار دیواره ماند.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر افزود: مجروح حادثه توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر انتقال یافت ولی به علت شدت جراحات وارده جان سپرد.

کد مطلب 3926286

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