حمید بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فوت یک کارگر پروژه آبرسانی روستاهای جنوب پلدختر اظهار داشت: این کارگر که یوسف تقی پور نام دارد ساعت ۱۶ امروز سه شنبه درهنگام جابجایی دیوارهای بتنی پیش ساخته دو تنی دچار حادثه شد.

وی گفت: شرکت آبرون پایدار این دیوارهای بتنی را برای ساخت محوطه ایستگاه پمپاژ آبرسانی روستاهای جنوب شهرستان پلدختر به کار می برد که بر اثر سهل انگاری پیمانکار و راننده جرثقیل در هنگام بارگیری در تالاب های تنگ فنی پلدختر این کارگر زیر آوار دیواره ماند.

رئیس اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان پلدختر افزود: مجروح حادثه توسط اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر انتقال یافت ولی به علت شدت جراحات وارده جان سپرد.