شورای شهر قزوین ۲۰۰ مصوبه اجرایی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اسلامی شهر قزوین سه شنبه شب با حضور شورایاران محلات و تخصصی در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

فرج الله فصیحی رامندی در این جلسه اظهار کرد: پارلمان محلی قزوین با تشکیل بیش از ۹۰ جلسه درسال جاری بیش از ۲۰۰ مصوبه داشته که مهمترین آن تصویب لایحه ۵۵۸ میلیارد تومانی سال آینده است.

وی بیان کرد: از بودجه تصویب شده برای فضای سبز، حمل و نقل و نوسازی ناوگان حمل و نقل نیز اعتبرات خوبی در نظر گرفته شده است.

فصیحی رامندی یادآور شد: پنج جلسه در سال جاری در کمیسیون شوراها تشکیل شده که در آن توجه به نواحی منفصل شهری، توسعه شهر و فضای سبز و فرهنگسرا در اولویت قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: براساس آمارها مردم قزوین روزانه ۴۰۰ تن زباله تولید می‌کنند که برای جمع آوری این میزان پسماند مدیریت شهری سالانه ۴۰ میلیاردتومان در بودجه برای جمع‌آوری زباله قزوین پیش بینی کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین یادآورشد: تولید زباله امروز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان شهری در دنیا تبدیل شده چراکه تمامی مراحل جمع آوری، دفن و حمل آن هزینه‌های زیادی را بر دولت‌ها تحمیل می کند.

وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۶ شهرداری قزوین نیز رقم قابل توجهی برای جمع آوری، حمل و دفن زباله در نظر گرفته شده و بیش از ۵۵ میلیاد تومان از بودجه سال آینده شهرداری برای توسعه فضای سبز استان در نظر گرفته شده است.

اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کمیسیون اداری-مالی شورای شهرقزوین نیز در ادامه این جلسه گفت: هر چه بیشتر ازعمرشورای چهارم می گذرد، توجه به نواحی منفصل و کمترتوسعه یافته پررنگ تر می شود و این موضوع مهم درلایحه بودجه۹۶ گنجانده شده است.

محمدرضا صدیقی رئیس کمیسیون شورایاری‌های شورای شهرقزوین نیز بیان کرد: شورایاران چشم بصیر و بازوی اجرایی شورای شهر هستند و امسال زحمات زیادی برای اعتلا و پیشرفت شهر متحمل شدند.

همچنین حسین صلح جو رئیس کمیسیون پیگیری-نظارت شورای شهر قزوین تصریح کرد: تحقق موضوع محله و شهر الکترونیک از مهمترین اهداف و پیگیری های شورای شهر است.

شهلا عطایی، رئیس کمیسیون بانوان شورای اسلامی شهر قزوین اظهار کرد: شورا یاران در اطلاع رسانی مردم از حقوق قانونی خود به ویژه در بخش عوارض نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند و باید در این زمینه فعالتر عمل کنند.